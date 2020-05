Seit Samstag dürfen die Gaststätten und Cafés in MV nach der Corona-Zwangspause wieder öffnen. Das Café Rothe in Schwerin hat am Wochenende mit einem Bild auf Facebook, auf dem die Besucher Abstandshüte tragen, besonders viel Aufmerksamkeit erregt. Die OZ hat nachgefragt, was dahinter steckt.