Dat löppt! Deshalb ist Plattdeutsch in Rostock so lebendig

Rostock

In Jonnys Hinternhof, einer von Rostocks verrufensten Kneipen, sitzt eine Handvoll Fischköppe bei Schmalzstulle und Doppelkümmel zusammen und vertellt sich wat, „do büst du platt“. Was sich verschwörerisch anhören mag, ist sowas wie die Geburtsstunde der Truppe, die seither über die Stadtgrenzen hinaus von sich reden macht: der Plattdeutschverein „ Klönsnack – Rostocker 7“.

Die Kneipe im Friedhofsweg ist Geschichte. Die Liebe der Plattsnacker zur niederdeutschen Sprache dagegen ist quicklebendig – seit nunmehr einem Vierteljahrhundert. Platt in Rostock – dat löppt!

Mit lütten Schietern snacken

Von Anbeginn dabei ist der heutige Vereinspräsident, Uwe Süssmilch. „Ich bin mit 56 arbeitslos geworden und wollte was zu tun haben.“ Also sprach er Freunde und Bekannte an, ob die nicht Lust zum Plattsnacken hätten. Sie hatten. Ein Wort ergab das andere, bis man sich schließlich jeden Freitag zum Klönen in der Kneipe traf. Autoren wurden eingeladen, die ersten Lesungen fanden statt.

Seither geben die Klönsnacker keine Ruhe. Ihr Ziel: den Niedergang des Niederdeutschen stoppen. Damit fangen sie wortwörtlich im ganz Kleinen an: In Kindergärten und Grundschulen bringen sie schon lütten Schietern spielerisch die ersten Vokabeln bei. „Damit haben wir vor gut 20 Jahren begonnen“, erinnert sich Süssmilch

Denn Anstoß dazu gab damals Renate Rega. Die ehemalige Lehrerin hatte zuvor schon dafür gesorgt, dass sich 22 Rostocker am 19. Januar 1995 zum Verein „ Klönsnack – Rostocker 7“ zusammenschlossen. Die wollten nicht nur snacken, sondern anpacken – indem sie Platt am Leben erhalten und darüber hinaus „die Leute auffangen, die sonst in ein Loch gefallen wären“, erinnert sich Uwe Süssmilch. Dieser soziale Gedanke ist nach wie vor Herzensangelegenheit des Vereins.

Auf Mission in den Kitas

Fast 80 Mitglieder – Altersdurchschnitt Ü 70 – sind heute im Verein aktiv. Ihr Vorsitzender: Jürgen Wittmüß. Der gebürtige Rüganer weiß aus Erfahrung, welche Herausforderung es ist, die Plattdeutsche Sprache am Leben zu erhalten. Es sei eine große Herausforderung und in der Stadt noch schwieriger als auf dem Dorf. „Hier sprechen nur wenige Eltern Platt mit ihren Kindern“, bedauert Wittmüß.

Durch ihre Arbeit in Kitas wollen die Klönsnacker die Lücke schließen. Wermutstropfen: Sobald die Kinder zur Schule kommen, ist oft Schluss mit Platt. Einen Schub habe die Sprache aber vor einigen Jahren bekommen, als das Land ein Heimatprogramm für Mecklenburg-Vorpommern auflegte, sagt Wittmüß. Im Zuge dessen wurden und werden auch Erzieher und Lehrer im Plattdeutschen ausgebildet und können es so weitergeben. Wittmüß hofft, dass das ausgebaut werden kann. Dazu wollen die Klönsnacker beitragen.

Früh übt sich

Je früher man mit Plattdeutsch beginnt, desto leichter lernt man es, weiß Uwe Süßmilch aus eigener Erfahrung. Er ist in Hamburg geboren und erst als Achtjähriger nach Mecklenburg gezogen. „Bis dahin haben meine Eltern nie Platt mit mir gesprochen.“ In Gnoien, einer Kleinstadt im Osten des heutigen Landkreises Rostock, war die Sprache – im Gegensatz zur Elbmetropole – dann allgegenwärtig. „Nach vier, fünf Wochen hab’ ich nur noch Platt gesnackt.“

Jürgen Wittmüß hat von seinem Großvater Platt gelernt, doch die Sprache ist für ihn weit mehr als das Erbe seiner Vorfahren. „Für mich ist es ein Stück Heimatgefühl“, sagt er. Kommen jemandem in seiner Nähe Worte wie „Plüschmors“ (Hummel) über die Lippen, fühlt sich der gebürtige Rüganer sofort „to Hus“. Außerdem mag er es, dass die Sprache als Eisbrecher zwischen Fremden taugt. „Wenn zwei miteinander Platt sprechen, ist gleich jede Distanz weg. Man fühlt sich miteinander verbunden.“

Bühne frei für Plattsnacker

Selbst jene, die kein Wort verstehen, horchen bei Platt gern hin, denn wohl kaum eine deutsche Regionalsprache klingt so charmant. Ob „Döösbaddel“ statt „Dummkopf“ oder „Schieter“ als Kosename für Kleinkinder: Vieles, was auf Hochdeutsch wohl eine Zumutung wäre, hört sich auf Platt geradezu niedlich an.

Weil Platt nicht nur im Alltag, sondern auch in der Literatur einen Platz verdient, betätigen sich viele Vereinsmitglieder als Schriftsteller. So wurde beispielsweise Ilse „Ille“ Frentz mit ihren Gedichten und Geschichten einem größeren Publikum bekannt. „Sie war eine unserer Besten, leider haben wir sie kürzlich zu Grabe tragen müssen“, bedauert Uwe Süßmilch. Die Schriewersfru war im Alter von 97 Jahren gestorben. „Sie war unsere Grande Dame und hat bis zum letzten Atemzug getextet.“

Verein entert Hafengeburtstag

Ob als Gedicht oder Liedtext – damit möglichst viele Ohren Plattdeutsch hören können, gastiert die Vortragsgruppe des Vereins regelmäßig in Bibliotheken, Seniorenheimen oder Gaststätten. Auch die Kinder, die Platt in der Kita lernen, treten auf und das sei für sie enorm wichtig, betont Süßmilch. Vor den Eltern, vor Oma und Opa zeigen zu können, was sie gelernt haben – „So ein Erlebnis brauchen Kinder, das motiviert.“

Överall middenmang 25 Jahre wird der Verein „ Klönsnack – Rostocker 7“ am 19. Januar 2020 alt. Er zählt knapp 80 Mitglieder im Alter von 40 bis 90 Jahren, die sich in vielfältiger Weise um den Erhalt der niederdeutschen Sprache bemühen. Dazu zählen Plattdeutschkurse in Schulen und Kitas, Auftritte mit literarisch-musikalischem Programm und die Mitgestaltung großer Veranstaltungen wie etwa der Hanse Sail oder der 800-Jahrfeier Rostocks. 2009 hat die Stadt den Verein mit dem Kulturpreis ausgezeichnet. Dessen Mitglieder wollen sich in diesem Jahr unter anderem beim Doppelgeburtstag von Übersee- und Fischereihafen einbringen. www.kloensnack-rostocker7.de

Rostocks Klönsnacker wollen auch in Zukunft von sich reden machen. Eines ihrer nächsten Großprojekt: der 60. Doppelgeburtstag von See- und Fischereihafen. Hier wollen sie sich einbringen und einmal mehr beweisen: Plattdütsch läwt!

Von Antje Bernstein