Datenpanne: Ist Vorpommern-Greifswald doch kein Hochrisikogebiet?

Ist Vorpommern-Greifswald möglicherweise gar kein Hochrisikogebiet? Widersprüchliche Zahlen lassen an der Corona-Statistik des Kreises zweifeln. Am Dienstag befasste sich das Landeskabinett mit dem Zahlen-Wirrwarr. „Eine solche Panne ist Wasser auf die Mühlen derer, die an die Zahlen grundsätzlich nicht glauben“, sagte Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann (SPD). Er fordert nun eine „lückenlose Aufklärung“ durch die Kreisverwaltung.

Inzidenz von 208 oder 138?

Auslöser waren Berechnungen des Geschäftsführers des Rektorats der Uni Greifswald, Thomas Jenssen. Die Universität befindet sich derzeit in der Einschreibephase für das Sommersemester. „Studieninteressierte entscheiden nach Inzidenz, wo sie sich einschreiben.“ Deshalb habe er sich die Zahlen genauer angeschaut.

Unterschied von 187 Neuinfektionen

Jenssen rechnete auf Grundlage einer vom Kreis veröffentlichten Karte die Inzidenzwerte auf Ämterebene aus und kam dabei auf deutlich niedrigere Zahlen als die Inzidenzwerte, die jeden Tag gegen 17 Uhr vom Landesamt für Gesundheit und Soziales veröffentlicht werden. „So weist das Landesamt für den 9. Februar eine 7-Tage-Inzidenz von 208,4 aus, rechnet man die Werte aus den einzelnen Ämtern des Kreises zusammen, ergibt sich ein Wert von 138,5.“

Das Lagus dokumentiert für den Zeitraum vom 3.-9. Februar genau 513 Neuinfektionen in Vorpommern-Greifswald. Auf der Ämterkarte, die der Kreis auf seinem Instagram-Kanal und Facebook-Seite veröffentlicht, sind es 326 Neuinfektionen. Ein Unterschied von 187 Fällen.

Inzidenzwert entscheidet über Einstufung als Risikogebiet

Die Berechnung mag auf den ersten Blick als rechnerische Spielerei erscheinen, ist es aber nicht. Es hat vielmehr weitreichende Konsequenzen. Mit einem Wert von 138,5 wäre der Landkreis kein Hochrisikogebiet mehr. Verschärfte Regelungen wie die Notbetreuung in Schulen und Kitas, das Einreiseverbot oder strenge Grenzkontrollen hätten - sofern die Berechnung von Jenssen stimmt - nicht verhängt werden müssen.

Kreisverwaltung spricht von Altfällen

Die Kreisverwaltung unter Landrat Michael Sack (CDU) räumt auf Nachfrage ein, dass zusätzlich zu den Neuinfektionen Altfälle an die Landesbehörde gemeldet wurden. „Die Altfälle sind zu einem Teil auf eine verzögerte Meldung der Labore zurückzuführen, müssen aber selbstverständlich trotz des Zeitversatzes an das Lagus gemeldet werden“, sagte ein Kreissprecher. Um wie viele Fälle es sich handelt, sei nicht quantifizierbar. Damit bleibt offen, welchen tatsächlichen Inzidenzwert der Kreis in den vergangenen Tagen erreichte.

Ministerium und Landesamt sollen Kreis unterstützen

„Wir müssen ganz sauber bei der Berechnung der Zahlen sein“, fordert nun Dahlemann. „Sollte die Inzidenz tatsächlich niedriger sein als der Wert, der vom Landkreis an das Lagus gemeldet wurde, bedeutet das eine Benachteiligung der Wirtschaft in der Region und vor allem der Kinder und Jugendlichen.“ Gesundheitsministerium und das Landesamt für Gesundheit und Soziales würden nun dem Kreis bei der Berechnung der Zahlen helfen müssen.

Lagus keine Kenntnis von Zahlen auf Ämterebene

Im Landesamt für Gesundheit und Soziales geht man davon aus, dass die an die Landesbehörde per Meldesoftware übermittelten Daten die richtigen sind, weil nur diese Daten auf einem positiven Test-Ergebnis beruhen. „Das Lagus hat keine Kenntnis von der Zahlenbasis für die Grafiken nach Ämtern“, so Sprecherin Anja Neutzling. Dass es Verschiebungen geben könne, sei aber grundsätzlich möglich. Beispiel: In einem Pflegeheim haben sich zehn Personen infiziert. Die Laborergebnisse treffen um 18 Uhr beim Gesundheitsamt des Landkreises ein, gehen dann aber erst am Folgetag in die Statistik ein, weil die Tagesdaten bereits gegen 16 Uhr gemeldet werden.

War das Gesundheitsamt überfordert?

Am Dienstag wiederholte Jenssen die Berechnung - auch diesmal mit dem Ergebnis, dass die Inzidenz auf der Ämterkarte deutlich niedriger ist als die offizielle. Jenssen fordert seit Tagen eine Antwort vom Kreis auf seine Frage, welche Inzidenzwerte nun korrekt sind, weil das finanzielle und soziale Folgen für die Bewohner des Kreises haben könnte. Bislang kann er sich das Zahlen-Wirrwar nur so erklären, dass das Gesundheitsamt in der Phase, in der besonders viele Neuinfektionen auftraten, zeitweise überfordert war.

Handlungsgrundlage sind Lagus-Zahlen

Die Kreisverwaltung stellt klar: „Verbindliche Handlungsgrundlage für den Kreis sind ausschließlich die vom Lagus veröffentlichten Zahlen.“ Die Grafiken auf Ämterebene seien ein zusätzlicher Service des Landkreises und eine „Momentaufnahme in einer hochdynamischen Entwicklung“.

