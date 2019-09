Schwerin

Für die Linke ist es ein „Lehrer-Pranger“, die SPD zog einen Stasi-Vergeich – jetzt mischt sich der Datenschutzbeauftragte des Landes, Heinz Müller, in die Diskussion um das Lehrer-Petzportal der Landes-AfD ein. Nach seiner Ansicht greife das Portal, über das Schüler Lehrer melden sollen, die im Unterricht gegen das Neutralitätsgebot verstoßen, massiv in das Recht auf Datenschutz der betroffenen Lehrer ein. Daher lasse er das Portal gerade überprüfen, so Müller.

„Die AfD erhebt ohne Rechtsgrundlage Informationen zu den politischen Meinungen der Lehrer dieses Landes“, erklärt Müller. Seiner Behörde lägen mehrere Beschwerden gegen das Portal vor. Dort verbreitete Meinungen von Lehrern und Kindern seien als besonders schutzwürdige Daten einzustufen. Eine erste Prüfung habe ergeben, dass das Portal nicht den Anforderungen der neuen EU-Datenschutz-Grundverordnung gerecht wird.

Müller : Abschaltung des Portals und Bußgeld möglich

„Aus Sicht meiner Behörde stellen sich diverse Fragen“, erklärt der oberste Datenschützer des Landes. „Wir haben die AfD daher kurzfristig zur Stellungnahme aufgefordert“, so Müller. Der AfD-Landesverband müsse als Verantwortlicher die Einhaltung von Datenschutz-Regeln nachweisen. Müller erklärt: Neben der Sperrung des Portals komme auch die Verhängung eines Bußgeldes in Betracht.

AfD-Landeschef Leif-Erik Holm hatte Kritik am Lehrer-Meldeportal scharf zurückgewiesen. Es gehe darum, Verstöße gegen die Neutralität in Schulen aufzuklären. „Es geht nicht darum, zu denunzieren“, so Holm. Es gehe um die Einhaltung bestehender Regeln, wie des Beutelsbacher Konsenses, wonach Lehrer Schüler mit politischen Botschaften nicht einseitig informieren oder gar beeinflussen dürfen. Auch Bildungsministerin Bettina Martin ( SPD) hatte den „Lehrer-Pranger“ scharf kritisiert. Sie bot betroffenen Lehrern Hilfe an, wenn nötig, auch juristische.

