Rostock

Mecklenburg-Vorpommern erlaubt seit Mittwoch vollständig geimpften Tagesausflüglern und Zweitwohnungsbesitzern aus anderen Bundesländern wieder die Einreise. Dies gilt auch für Genesene, sofern sie zudem einmal geimpft sind. Machen da nicht Teil-Öffnungen der Hotellerie und Gastronomie in MV Sinn? Vertreter der Branchenverbände lehnen diese kategorisch ab.

„Wir brauchen keine Schrittchen, sondern einen richtigen Öffnungsschritt für die gesamte Branche“, verdeutlicht beispielsweise Lars Schwarz. Der Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) MV betont: „Die rund 5500 Unternehmen im Nordosten befinden sich in der schwierigsten Situation, in der sie je gesteckt haben.“ Die bevorstehende Saison sei überlebenswichtig.

Das bekräftigt Kay-Uwe Teetz, Geschäftsführer des Handelsverbands Nord in Rostock. „Wir haben zähneknirschend die Verlängerung des Lockdowns hingenommen. Bevor dieser endet, braucht es eine klare Öffnungsstrategie.“ Dabei dürfe man sich nicht nur an den Inzidenzen orientieren. Die Situation in den 1500 Unternehmen des Verbandes, die etwa 70 Prozent der Verkaufsfläche des Landes repräsentieren, stelle sich mitunter dramatisch dar. „Die Zeit der Experimente ist deshalb endgültig vorbei“, so Teetz.

Gute Erfahrungen aus Modellregionen liegen vor

„Wir müssen mit der vollen Kapelle an den Start gehen“, verdeutlicht Tobias Woitendorf, Geschäftsführer des Landestourismusverbandes. Entsprechende Sicherungskonzepte für den Schritt „rein in die kontrollierte Öffentlichkeit“ seien vorhanden. „MV darf nicht bei null anfangen“, erklärt Woitendorf mit Blick auf die Diskussion um mögliche Modellregionen. Zumal es diese beispielsweise im Nachbarland Schleswig-Holstein seit längerer Zeit bereits gebe. Die dort gemachten Erfahrungen bezüglich des Infektionsgeschehens seien durchaus positiv. Deshalb plädiert der Tourismus-Manager für ein gemeinsames Vorgehen der norddeutschen Urlaubsländer – einen „norddeutschen Weg“.

Mit Blick auf die Entscheidungen der Politik erklärt Dehoga-Vertreter Schwarz, dass man seit langem keine rote Linie mehr, kein Konzept und kein konstantes Handeln mehr erkennen könne. Statt realitätsferner Entscheidungen vom Schreibtisch aus brauche es praktische Maßnahmen.

Virologe: Mutationen durch Sequenzierung überwachen

„Eine komplexe Öffnungsstrategie“ befürwortet Prof. Dr. Karsten Becker. Der Direktor des Friedrich-Loeffler-Instituts für Medizinische Mikrobiologie an der Universitätsmedizin Greifswald drängt dabei auf gute Sicherungskonzepte und eine wissenschaftliche Begleitung der Maßnahmen. Dazu gehöre die Überwachung möglicher Mutationen durch die sogenannte Sequenzierung. Die Fachleute können dadurch auch unbekannte Mutationen aufdecken.

„Vorschnelles Handeln ist problematisch. Denn niemand kann mögliche Auswirkungen der Virus-Mutanten absehen.“ Der Facharzt ist Mikrobiologe, Virologe und Infektionsepidemiologe verweist auf die äußerst kritische Situation in Indien. Das Land wurde aktuell von der rasanten Ausbreitung einer Corona-Mutation hart getroffen.

Von Volker Penne