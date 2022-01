Wurde die Intensivkapazität in MV falsch ausgewiesen und die Bevölkerung dadurch unnötig in Panik versetzt? Über diese Frage stritten Markus Lanz und Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Dienstagabend im ZDF lebhaft. In der OZ-Leserschaft gibt es geteilte Meinungen dazu.