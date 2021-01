Rostock

Mit den gerade verschärften Corona-Maßnahmen und dem Blick auf die weiter hohen Infektionszahlen nimmt die Debatte um weitere Verschärfungen über den Januar hinaus erneut an Fahrt auf. Eine der prominentesten Stimmen ist hier Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. „Wir müssen den Lockdown, den wir jetzt haben, verlängern und an einigen Stellen auch noch vertiefen“, sagte der CSU-Politiker am Wochenende. Die Reaktionen unserer Leser auf die Ankündigung Söders fallen unterschiedlich aus.

So schreibt Angelika Laukien Folgendes und bezieht sich dabei auf Bayern: „Er hat ja auch ein echtes Problem. Die Corona-Statistik in dem Land ist besorgniserregend und völlig unverständlich gering ist die Impfquote.“

Torsten Rust betont, dass „natürlich kein Politiker dafür verantwortlich sein möchte, wenn es womöglich in Deutschland zu einem Massensterben kommt. Die Schuld möchte niemand auf sich nehmen. Schaden vom deutschen Volk abwenden und mit aller Kraft für das Wohl des Volkes einsetzen – so heißt es. Jeder Politiker sollte in seinem Denken und Handeln sich dem verpflichtet fühlen. Die Wirtschaft ist das Herz unseres Wohlstands; im Kleinen wie im Großen muss das Herz pulsieren, sonst sterben die Grundlagen unserer Existenz. Das öffentliche Leben, Handel, Künstler dürfen nicht sterben. Dieser Schaden kostet Existenzen, treibt Menschen in den Ruin und die Verzweiflung. Das macht genauso krank.“

Doreen Dillinger ist nicht überrascht, schreibt: „Das habe ich schon am 1. Januar gesagt, bis März/April werden die durchziehen.“ Michael Schlesinger setzt hinzu: „Ich habe schon mehrfach gehört, dass es bis in den Sommer so bleibt.“ Peter Heuser fragt nun aber: „Hat der Mann eine Glaskugel und kann erkennen, was sich in den nächsten drei Wochen abspielt?“

„Ein Totallockdown hilft vielleicht besser, die Verbreitung zu stoppen“

Auch Tina Socke sagt: „Dass der Lockdown über den Januar hinausgeht, war mir schon klar. Ich schätze mal bis 30. März. Nur liebe Politik, denkt an den Einzelhandel, die Gastronomie und den Tourismus. Es kann nicht sein, dass man ins Ausland fliegen darf und hier im Lande geht alles kaputt. Die arbeitende Bevölkerung wird weiterhin zur Kasse gebeten. Wir haben weltweit eine Pandemie, und da sollte es möglich sein, dass Deutschland mal an sich denkt. Danke.“

Andrea Cramer glaubt: „Ein Totallockdown über die nächsten zwei Monate hilft vielleicht ja besser, die Verbreitung zu stoppen, als ein ständiges Hin und Her. Was nützt es, wenn Tausende sterben oder mit Langzeitschäden leben müssen? Wäre mal gut über Verzicht auf Luxus und Materialismus nachzudenken. Einkaufen kann man online. Und je schneller die Zahlen runtergehen, desto eher kehrt dann auch Normalität zurück.“

Matthias Löbsack meint: „Ja, was er da sagt, stimmt leider. Jeder sucht nur noch Fehler in der Auslegung der Verordnungen. Dadurch wird es immer weiter verlängert.“ Löbsack fragt: „Warum macht ein Großteil der Bevölkerung das? Um die anderen durch ihren Egoismus zu bestrafen? Ich zum Teil kann, solange es die hohen Zahlen in Deutschland gibt, meinen Job nicht ausführen und meine Frau nicht sehen. Ich persönlich finde, dass einige Maßnahmen sehr kritisch zu betrachten sind. Nur sollten sich mindestens einmal alle, ich meine alle, daran halten. Wir müssen die Neuinfektionen in den Griff bekommen. Wenn nötig mit einem Shutdown.“

Von Juliane Lange