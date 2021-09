Rostock

Ist das Leben von Hund, Katze, Meerschweinchen und Kaninchen in Gefahr? Tierärzte schlagen Alarm. Sie fürchten, zukünftig die geliebten Haustiere nicht mehr richtig behandeln zu können. Hintergrund ist, dass derzeit über strengere EU-Regeln für den Antibiotikaeinsatz bei Tieren diskutiert wird.

Dabei geht es darum, dass fünf Antibiotika-Gruppen offiziell als sogenannte Reserveantibiotika eingestuft werden sollen. Das hätte zur Folge, dass diese Antibiotika nicht mehr in der Massentierhaltung verwendet werden dürfen, um ihre Wirksamkeit beim Menschen durch sich entwickelnde Antibiotikaresistenzen nicht zu gefährden. Umstritten ist, ob die strikteren Vorgaben aber auch die Behandlung von Haustieren und einzelnen Nutztieren einschränken.

Petition sorgt für Aufregung

Diese Befürchtung etwa hat Holger Vogel, Leiter des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamts Vorpommern-Greifswald. „Die jetzige Initiative ist inakzeptabel und daher abzulehnen“, sagt der Amtstierarzt. Tierschutz sei ein hohes Gut, das es zu respektieren gelte. „Man muss sich vorstellen, es gibt die richtige Hilfe für das Tier, man darf es aber nicht einsetzen und muss das Tier qualvoll sterben lassen.“

Amtstierazt Holger Vogel Quelle: Bernd Wüstneck

Wie wichtig der bewusste, gezielte und diagnoseabhängige Einsatz von Antibiotika in der Tiermedizin ist, betont auch Jens-Christian Rudnick, Leiter der Rostocker Tierklinik. „Ein Verbot eines Antibiotikaeinsatzes würde uns als Tierklinik, vor allem aber die Tierbesitzer und ihre Lieblinge dramatisch treffen. Wir versorgen rund um die Uhr schwerwiegende Notfälle“, betont er. Lebensbedrohliche Infektionen wie etwa Lungenentzündungen oder Gebärmuttervereiterungen würden ohne Antibiotika zwangsläufig zu einem Therapienotstand führen.

Ausgelöst hatte die Debatte unter anderem eine Kampagne des Bundesverbands praktizierender Tierärzte, der sich auch das Tierheim Schlage, der Landesbauernverband, der Deutsche Tierschutzbund und die Tierärztekammer angeschlossen haben. Eine entsprechende „Petition gegen ein weitreichendes Antibiotikaverbot“ hat bisher mehr als 300 000 Unterschriften erhalten. „Von dem Anwendungsverbot wären alle Tierarten betroffen mit dramatischen Auswirkungen für die Therapie von Tieren. Auch Ausnahmen für Einzeltiere wären nach dem derzeitigem Rechtsrahmen nicht möglich“, heißt es darin.

Umwelthilfe spricht von Panikmache

Dem widerspricht Martin Häusling (Grüne), Abgeordneter im Umweltausschuss des EU-Parlaments, der in der Petition namentlich genannt wird. Es gehe um die Tiermast, die Versorgung von Haus- und Einzeltieren sei weder aktuell noch zukünftig betroffen. So soll die Kommission einen Gesetzesentwurf vorlegen, der die sogenannte Einzeltierbehandlung auch mit diesen Reserveantibiotika zulassen soll.

Rückendeckung erhält er von der Deutschen Umwelthilfe (DUH). „Es wird behauptet, von dem Verbot wären automatisch alle Haustiere betroffen. Es ist beschämend, wie hier versucht wird, Tierfreundinnen und -freunden Angst zu machen, ihre geliebten Katzen oder Hunde würden gefährdet“, sagt Reinhild Benning, DUH-Agrarexpertin. Mit Desinformationen werde Stimmung gemacht, anstatt eine Klarstellung des Anwendungsbereichs einzufordern. Die Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutzorganisation hat eigenen Angaben zufolge ein Gutachten in Auftrag gegeben, das zeige, dass es rechtssicher möglich sei, Haustiere wie Pferde, Hunde oder Katzen von den neuen Regeln auszunehmen.

Einigkeit über bedachten Einsatz

Bei der emotional geführten Debatte gerät der eigentliche Hintergrund recht schnell aus dem Fokus. Denn darin, dass weniger Antibiotika eingesetzt werden sollten, sind sich alle einig. Schließlich hat der massenhafte und zeitweise auch prophylaktische Einsatz von Antibiotika weitreichende Folgen für Mensch und Tier.

Sicherlich müsse über Haltungsbedingungen gesprochen werden, so dass der Einsatz von Antibiotika weiterhin minimiert werden kann, sagt Amtstierarzt und Landestierärztekammerpräsident Vogel. „Darüber wird hier aber nicht gesprochen – wir fangen hinten an. Das ist wie eine Notbremse.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dabei seien die Betriebe grundsätzlich auf dem richtigen Weg – der Antibiotikagebrauch gehe zurück. Die Medikamente werden zudem nicht unüberlegt eingesetzt. „Aber er ist noch immer zu hoch“, kritisiert Kerstin Lenz vom Tierschutzbund MV.

Sie versteht die EU-Verordnung vor allem so, den massenhaften Einsatz in der industriellen Tierproduktion zu begrenzen. „Das fordern wir seit Jahren. Antibiotika darf nur als Mittel eingesetzt werden, kranke Tiere zu behandeln.“ Das müsse auch weiterhin möglich sein und festgelegt werden. „Es ist richtig und wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass es zu keinem Verbot in der Behandlung kommen darf.“

Von Katharina Ahlers