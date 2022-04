Schwerin

Die Debatte um die Auflösung der umstrittenen Klimaschutzstiftung Mecklenburg-Vorpommern nimmt an Schärfe zu. Die Koalitionsfraktionen von SPD und Linke übten am Montag heftige Kritik an einem Landtagsantrag der oppositionellen Grünen zur Aufhebung der mit russischem Geld der Nord Stream 2 AG finanzierten Stiftung durch das Justizministerium. In ihrem Antrag, der am Mittwoch im Parlament beraten werden soll, argumentieren die Grünen, dass die Stiftung der europäischen Friedensordnung und den Klimaschutzzielen entgegenstehe und daher das Gemeinwohl gefährde.

Es gebe im Landtag die klare Position, die Stiftung aufzulösen, doch sei dabei geltendes Recht zu beachten, betonte SPD-Fraktionschef Julian Barlen. Eine direkte Verknüpfung der Stiftung mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine verneinte er: „Weder die Existenz dieser Stiftung, noch eine sieben Milliarden Euro schwere Bauruine auf dem Grund der Ostsee ist akut oder auch mittelbar verantwortlich für das Morden von Wladimir Putin in der Ukraine“, sagte Barlen. An dem Ziel, die Stiftung aufzulösen, bestehe kein Zweifel. Doch müsse dies rechtlich sauber geschehen.

Der Linken-Abgeordnete Michael Noetzel widersprach der Einschätzung der Grünen. „Ich sehe nicht, dass die Stiftung das Gemeinwohl gefährdet. Sie gefährdet vielleicht das politische Klima im Land, aber nicht das Gemeinwohl“, sagte er.

Die Grünen-Abgeordnete Constanze Oehlrich erinnerte daran, dass der Landtag die Landesregierung bereits am 1. März mit großer Mehrheit zur Auflösung der Stiftung aufgefordert habe. Doch sei nicht erkennbar, dass dieser Maßgabe auch Rechnung getragen werde. „Es wird viel geredet, aber nicht gehandelt“, beklagte sie.

Nach Angaben Oehlrichs ist nicht klar, wann das angekündigte Rechtsgutachten zur Stiftungssauflösung vorliegen wird. Sie zeigte sich aber gewiss, dass das Justizministerium als Stiftungsaufsicht schon jetzt handeln könne. Die Verantwortung liege nun bei der Landesregierung. Oehlrich forderte zudem umfassende Aufklärung und volle Transparenz, wie die Stiftung finanziert wurde und wie sie agiert.

Die Gründung der Stiftung war Anfang 2021 vom Landtag einhellig beschlossen worden. Sie stand allerdings von Beginn an in der Kritik, weil sie neben dem gemeinwohlorientierten Wirken für den Klimaschutz auch einen wirtschaftlichen Teil umfasste. Dieser sollte dabei helfen, die Gasleitung Nord Stream 2 unter Umgehung von US-Sanktionen fertigzustellen. Wie dies geschehen ist, darüber erteilt der Vorstand keine Auskunft und auch in dem jetzt vorgelegten ersten Jahresbericht gibt es dazu keinerlei Informationen. Die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 ist seit dem Vorjahr fertig, bekam nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine aber keine Betriebserlaubnis.

Das Landgericht Schwerin befasst sich am Dienstag mit einem Eilantrag der Transparenz-Plattform „Frag den Staat“, die damit weitergehende Auskünfte über das Wirken der Klimaschutzstiftung MV erzwingen will. Vor allem zum wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb der mit 20 Millionen Euro aus Russland ausgestatteten Stiftung habe sich die Plattform bei ihren Recherchen nicht ausreichend informiert gefühlt, sagte ein Sprecher des Gerichts. Eine Entscheidung in der Sache werde in der Verhandlung am Dienstag voraussichtlich noch nicht verkündet.

