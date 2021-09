Wolgast

Der Wolgaster Familientierpark gab vor einigen Tagen Anlass zur Diskussion, weil eine Urlauberin mit ihren drei Kindern die Einrichtung besuchen und dafür das Familienticket für 22 Euro nutzen wollte. Dies jedoch verweigerten die Verantwortlichen, da sie alleinerziehend ist und kein weiterer Erziehungsberechtigter bei ihr war.

Anni Schönefeld stellt fest: „Es ist doch leider fast überall so, dass es immer heißt zwei Erwachsene. In anderen Ländern, zum Beispiel in Österreich ist das bei vielen Freizeitangeboten anders geregelt, da gibt es Angebote für Alleinerziehende.“

„Gibt immer noch das Standardmodell“

Katrin Lüder kenne das Problem auch, so schildert sie es. „Es gibt immer noch das Standardmodell Mama, Papa und zwei Kinder. Alles darüber hinaus gilt als Großfamilie, und mit dieser ist man in vielen Ticketkombination nicht berücksichtigt. In dieser Hinsicht sind wir leider kein kinderfreundliches Land.“

Sarah Buhrke sagt: „Selbst schon zig mal erleben dürfen. Als hätte man es alleine nicht schon schwer genug.“ Walter Scholz empfindet es gar als „einfach empörend“. Und weiter: „Ich hoffe, dass die Stadtvertreter diesen sinnlosen Beschluss sofort ändern.“

„Eine Familie ist eine Familie“

Torsten Rust aber hält dagegen: „Es gibt AGBs, diese sind die Grundlage des Handels und nach dem Lesen von beiden Vertragspartnern zu akzeptieren.“ Ulrike Grimm berichtet aus Berlin: „Im Berliner Tiergarten wird man als zwei Frauen mit zwei Kindern schief angeschaut, wenn man eine Familienkarte erwerben möchte. Da muss man sogar den Erweis bringen, dass man in einem Haushalt lebt.“

Karen Larisch weist darauf hin, dass „Tierparks, Zoos, Vogelparks und Wildparks in der Unterhaltung richtig viel Geld kosten. Mit Eintrittsgeldern alleine ist das nicht zu stemmen. Tierpflege, Parkpflege, Futterkosten, Reparaturen, Personalkosten, Mieten, Pachten, Wasser, Strom, Gastronomie. Und wir wissen doch alle, in der Tierpflege und im Gartenbau erhält man sehr wenig Gehalt. Man muss schon die Kommunen ordentlich nerven für mehr Zuschüsse. Wenn wir wollen, dass diese schönen Berufe für unsere Jugend wieder spannend und interessant werden, müssen wir auch angemessenen Eintritt bezahlen.“

Zum geschilderten Fall sagt Larisch noch: „Eine Familie ist eine Familie – auch Pflegefamilien, Patchworkfamilien, gleichgeschlechtliche Familien, Einelternfamilien. Mutter, Vater und zwei Kinder zu bevorzugen, ist Diskriminierung – egal ob es mehr oder gleich viel kostet.“

„Das ist diskriminierend“

Nanette Mittelstädt schimpft: „Das ist diskriminierend! Eine Familienkarte sollte für alle gelten, nicht nur für die deutsche Standardfamilie. Es ist vollkommen egal, ob die Familie aus Mutter, Vater, Kind; Mutter, Mutter, Kinder; Vater, Vater, Kinder oder nur Mutter/Vater und Kindern oder aus Eltern und vielen Kindern besteht! Es kann nicht sein, dass Eltern, die nicht dem Standard entsprechen, zahlen müssen, und ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch geschäftsschädigend ist, denn so werden es sich viele nicht oft leisten können.“

Bernhard Krause setzt hinzu: „Wir leben in einer Zeit mit unterschiedlichen Familienstrukturen in unterschiedlichen Konstellationen, wenn nun Einrichtungen, wie der Zoo dem nicht genüge tun, so ist es im besten Falle nur Ignoranz, was an sich schon traurig genug ist. Diskriminierung wäre es aus meiner Sicht nur, wenn der Betreiber diese Form aus politischen oder aus weltanschaulichen (religiös) Gründen ablehnen würde.“

Von Juliane Lange