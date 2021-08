Debatte um Gendern im Greifswalder Rathaus: „Gleiches Geld für gleiche Arbeit wäre wichtiger“

Greifswald

Die hitzige Debatte über die richtige Ansprache der Geschlechter kommt zunehmend in Hochschulen, Unternehmen und auch Behörden an. Unter OZ-Lesern erregt jetzt Greifswald Aufsehen. Die dortige CDU will die seit 2020 geltende geschlechterneutrale Sprache im Rathaus verbieten. Bisher lief die Einführung des Leitfadens in der Hansestadt geräuschlos.

Die Christdemokraten möchten nun den Vorgang wieder rückgängig machen. Gendergerechte Sprache und gendergerechtes Formulieren bedeutet, alle in der Sprache sichtbar und hörbar zu machen und bei Formulierungen, die sich auf Personen beziehen, Frauen, Männer und Personen des dritten Geschlechts (Diverse) gleichermaßen zu nennen. Was halten Leser vom Gendern?

Carola Nacke vermutet dahinter schlicht „Wahlkampf“ und notiert zudem: „Wenn die Themen ausgehen, sucht man welche.“ Klaus Weisnich übt grundsätzliche Kritik: „Gendern ist für die deutsche Sprache genau so schlimm wie die Rechtschreibreform und das Lernen des Schreibens nach Gehör.“ Martin Siemon wirft die Frage auf: „Alle sind gegen das Gendern, und wenn jemand etwas dagegen unternimmt, ist es auch nicht richtig. Was denn nun?“

Geschlechtergerechte Sprache will explizit alle ansprechen

Matthias Löbsack attestiert: „Typisch CDU-Konservative“ und wundert sich: „Wie kann so eine Sache Diskussionsthema sein? Gendert doch einfach und fertig ist der Lack. So fühlt sich keiner ausgeschlossen.“

Mathias Promehl schlägt vor: „Einfach gendern, wie es der aktuelle Duden auch rät, wie es die öffentlich-rechtlichen Medien im Radio und TV und im Netz machen und sich da nichts vorschreiben lassen. Die Diskussionen sind überflüssig wie die Heulerei, dass es keine Reichsmark mehr gibt, da sich damit nichts ändert und da oft wissenschaftliche Erkenntnisse weniger geachtet werden als ein Spruch am Stammtisch. Ich benutze geschlechtergerechte Sprache, weil ich alle explizit ansprechen möchte.“

„Als Frau fühle ich mich überhaupt nicht benachteiligt“

Klaus Rothemann ist dagegen, sagt: „Genderwahnfreies Reden finde ich gut.“ Markus Baars setzt nach, scherzt: „Kommt eine genderbewusste Frau in die Kneipe und bestellt eine ‚Radlerin‘. ‚Tut mir leid‘, sagt der Wirt, ‚das Zapfhuhn ist kaputt.‘“

Auch Sonya Kleinberger spricht sich gegen das Gendern aus: „Es wäre besser, nicht die Sprache zu verunstalten und den Lesefluss zu beeinträchtigen, sondern gleiche Löhne für gleiche Arbeit zu bezahlen. Hätte mehr Sinn.“ Sebastian Zietek ist der Ansicht: „Veränderung und Entwicklung der Sprache müssen von selbst geschehen, also von innen heraus auftreten und dürfen nicht von außen aufgezwungen werden.“

Anita Schimankowitz empfindet das Ganze als „Genderwahn“, so drückt sie aus. „Es gibt wirklich wichtigere Dinge auf der Welt, und ich als Frau fühle mich überhaupt nicht benachteiligt, wenn bestimmte Dinge eben männlich ausgesprochen werden. Gibt ja auch genug Dinge, die weiblich ausgesprochen werden.“ Mario Albers hingegen meint: „Es tut nicht weh, man gewöhnt sich dran und inkludiert viele. Ja, es rettet die Welt nicht und bessert nichts von heute auf morgen, aber es erleichtert die Chancen für viele Mädchen, die sich bisher nicht angesprochen fühlten.“

Sprache war schon immer im Wandel begriffen

Natascha Blasczyk sagt, sie sei „nicht per se dagegen“ und fügt noch hinzu. „Sprache war schon immer im Wandel und wird es auch weiterhin sein. Ich finde nur in Sachen Emanzipation gibt es Punkte, die zuerst bedacht werden sollten. Gleiches Geld für gleiche Arbeit wäre meiner Meinung nach wichtiger. Manchmal habe ich das Gefühl, das Gendern lenkt nur davon ab, dass wir den Rest nicht auf die Reihe bekommen.“

Von Juliane Lange