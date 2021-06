Greifswald

Der Auftrag ist klar: Greifswald soll verschönert werden. Da stören zugeklebte Straßenlaternen das Bild. Das wäre wohl alles nicht weiter aufsehenerregend, würde es sich bei den Aufklebern nicht um Hansa-Sticker handeln.

Die Laternen sollen nun professionell abgeschliffen werden, was zum Großteil das Land bezahlt. Hitzig debattiert wird schon jetzt – weniger über die Aktion der Reinigung als über die aufgebrachten Klebebotschaften selbst, denen es nun an den Kragen geht.

Ronald Merke findet, alles kein Problem: „Fast jede Ortschaft in MV ist mit Hansa beklebt. Es zeigt die Zuneigung sowie das Wir-Gefühl. Ich freue mich über jeden Aufkleber von Hansa, überall auf der Welt.“

„Nicht jeder Bürger ist Hansa-Fanatiker“

Robert Schallock merkt kritisch an: „Hier bei uns in den umliegenden Dörfern werden sogar Stromverteilerkästen bemalt. Wird ein neuer aufgestellt, dauert es keine zwei Wochen und die haben die Hansa-Wellen drauf.“

Basti Jan betont: „Aber nicht jeder Bürger in MV ist Hansa-Fanatiker. Hansa-Fans in ihrer Blase glauben wohl tatsächlich, dass dieses Gebaren um ihre selbst ernannte Hansa-Zone von der Mehrheit getragen wird. Hier hat aber nicht Hansa das Sagen, es sind immer noch die drei Gewalten Legislative, Exekutive und Judikative.“

„Bitte dem Verein in Rechnung stellen“

An diejenigen, die die Aufkleber an die Straßenlaternen heften, adressiert Kay Ulrich seinen Beitrag: „Schon mal darüber nachgedacht, dass es fremdes Eigentum ist und dass unsere Innenstädte damit vermüllt werden und irgendwann Slum-Charakter tragen?“ Ulrich wirft die Frage auf, ob diejenigen Fans, die die Liebe zum Klub auf diese Weise kundtun, auch so nachsichtig wären, wenn es sich um ihr Eigentum handelt, das beklebt würde.

Sven Röger schlägt vor: „Bitte dem Verein in Rechnung stellen.“ Oder, so Röger, eine noch bessere Lösung sei, wenn sich der Verein oder die Fans um die Beseitigung kümmern. „Da es ja bekanntlich in vielen Orten in MV so aussieht, gibt es viel zu tun. Warum sollte der Steuerzahler dafür aufkommen?“

„Warum sollte der Verein dafür aufkommen?“

Tom Fischkopp indes stellt die Gegenfrage: „Warum sollte der Verein dafür aufkommen? Er hat das Bekleben garantiert nicht in Auftrag gegeben.“ Auch Matti Michalke meint: „Der Verein ist der falsche Adressat. Die geklebte Liebe geht von vielen Einzelnen aus, die Hansa im Herzen tragen und dies im Heimatland zeigen wollen.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dass sich der Aufwand des Einsatzes lohnt, wird bezweifelt. OZ-Leserin Emma hält dazu schließlich fest: „Wenn die bei der letzten Laterne angekommen sind, können sie bei der ersten wieder anfangen.“

Von Juliane Lange