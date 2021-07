Debatte um Höchstgeschwindigkeit in MV: „Das Tempolimit wird kommen“

Rostock

Kommt nach der Bundestagswahl im September ein generelles Tempolimit auf Autobahnen? Unter Lesern und mitten im Wahlkampf ist das ein Streitthema. SPD, Grüne und Linke haben entsprechende Forderungen in ihren Wahlprogrammen für ein Maximaltempo von 120 (Linke) und 130 (SPD, Grüne). Union, FDP und AfD lehnen gesetzliche Höchstgrenzen kategorisch ab. Sollte es zu einem Tempolimit kommen, würde es in MV, wo überwiegend freie Fahrt herrscht, besonders stark eingreifen.

Matthies Knuth meint: „Wenn 130 km/h kommt, wird 160 km/h gefahren, wie jetzt auch im Durchschnitt. Das Endergebnis ist dann, dass die Einnahmen für die Stadt steigen – durch die Blitzer. Also was soll’s. Sollen sie doch die 130-Schilder aufstellen, wo es wichtig ist und den Rest offen lassen.“

„Einschränkungen sind Eingriff in die Grundrechte“

Holger Oppers ergänzt: „Wo es wichtig ist, sind schon Geschwindigkeitsbeschränkungen. Alle weiteren Einschränkungen sind sachlich unbegründet und einfach nur ein Eingriff in die Grundrechte.“ Helmut Killies erwidert: „Es gibt aber auch kein Grundrecht auf 130 km/h.“ Und dennoch: „Ich möchte schon gern auf der Autobahn mal schnell fahren. Man sollte langsam mal aufhören, immer wieder die Autofahrer zu bestrafen.“

Etienne Wolfram findet: „Rasen ist rücksichtsloses Fahren und hat nicht immer etwas mit hohen Geschwindigkeiten zu tun. Wer nicht schnell fahren möchte, wird nicht dazu gezwungen. Wenn es die Fahrbahn und die Verkehrssituation zulassen, dürfte nichts dagegen sprechen, schneller zu fahren. Viele Gefahrensituationen entstehen dadurch, dass sich Verkehrsteilnehmer nicht ans Rechtsfahrgebot halten, den rückwärtigen Verkehr nicht beachten, nicht blinken. Durch seine zentrale Lage in Europa ist Deutschland ein Transitland. Die Verkehrsströme werden auch weiterhin kreuz und quer hindurchlaufen und ihr CO2 hier produzieren.“

„Wogegen wehren wir uns eigentlich?“

Benjamin Schmidt ruft auf, „Schnellfahren und Raserei“ nicht in einen Topf zu werfen. „Die letzte kranke Raserei, die Schlagzeilen machte, war die am Ku’damm, wo Schwachmaten mit 140 ein Rennen veranstaltet haben und dabei einen Menschen getötet haben. Da ist Tempo 50.“

Dieter Manthey hält fest, diese Diskussion erinnere ihn immer an die Geschichte mit dem Waffenbesitz in den USA. „Es wird keiner gewählt, der das Recht auf Waffenbesitz abschaffen will. In Deutschland keiner, der eine Geschwindigkeitsbegrenzung will. Wenn man auf seinen Autocomputer schaut, stellt man fest: Durchschnittsgeschwindigkeit 60 km/h. Wogegen wehren wir uns eigentlich? Gegen die Vernunft? Die Geschwindigkeitsbeschränkung wird kommen, spätestens mit dem E-Auto. Solange stellt doch einfach überall 130-Schilder auf, dafür braucht’s kein Gesetz.“

Von Juliane Lange