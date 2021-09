Debatte um Hungerstreik in Greifswald: Von Schwachsinn bis Verzweiflungstat

Greifswald/Berlin

Der Hungerstreik der beiden Greifswalder Klimaaktivisten Henning Jeschke (21) und Rumen Grabow (20) hat unter OZ-Lesern viel Aufsehen erregt. Gemeinsam mit fünf Freunden im Alter zwischen 18 und 27 Jahren verweigern sie seit dem 30. August die Nahrungsaufnahme. In der Erklärung heißt es, dass „wir uns in einem lebensbedrohlichen Klimanotfall befinden“ und „alle großen Parteien darin versagen, uns zu beschützen“. Es gibt eine überaus kritische Betrachtung der Leser zu dem Thema. Und: Die Protestbewegung Hungerstreik wird damit zum Gegenstand der politischen Debatte.

Kerstin Jendrasiak vermutet: „Aber auf den Fortschritt im Laufe der vergangenen Jahrzehnte möchten sie natürlich nicht verzichten, wie Computer, Handy, Auto, Reisen, Wohlstand. Und machen uns ältere Generation dafür verantwortlich, das Klima kaputt gemacht zu haben.“ Matthias Bartel glaubt: „Sie sind auf verlorenem Posten. Wenn, dann müsste die halbe Welt streiken, damit die größten Schmutzschleudern auf der Welt reagieren.“ Helga Schulz-Dobberkau zeigt sich irritiert: „Was der Jugend alles so einfällt. Sie brauchen auch nicht frühmorgens mit dem Auto über Land zur Arbeit, sie lassen ihren Müll auch einfach auf die Erde fallen. Klimaschutz geht nun mal nicht ganz so schnell wie sich die Jugend das so wünscht. Was Jahrzehnte so aufgebaut wurde, kann man nicht einfach innerhalb kürzester Zeit wieder einreißen. Dazu gehören Planung und viel Diplomatie.“ So jedenfalls wird sich eine Regierung nicht unter Druck setzen lassen, meint Schulz-Dobberkau.

„Covid hat Ansätze, hier zu wirken. Die Welt wurde schon häufiger durch Seuchen auf Maß gebracht“

Will Berghoff aber sieht Hoffnung, gerade jetzt mitten in der Pandemie. „Covid hat Ansätze, hier zu wirken. Die Welt wurde schon häufiger durch Seuchen auf Maß gebracht. Das führt zu moralischen Konflikten, die in unserer zivilisierten Welt hoffentlich zugunsten aller Menschen ausgehen. So bleibt es eine Spirale nach oben.“ Michael Hinz sagt: „Wer wirklich etwas für das Klima erreichen will, sollte sein Wissen erweitern und es für Projekte nutzen, welche dem Klima vielleicht helfen.“ Andre Gräntzdörffer sieht es ähnlich und kritisiert: „Man könnte natürlich auch eine Ausbildung oder ein Studium in der Wissenschaft anstreben und sich aktiv an der Entwicklung und Einführung von klimaneutralen Innovationen beteiligen. Oder einfach öffentlichkeitswirksam Fantasieforderungen an die Politik stellen und mit polemisch infantilen Erpressungsversuchen es in die Lokalpresse schaffen. Die Zukunft wird so leider woanders geschaffen, jedenfalls nicht in Greifwald.“

„Die Alten versauen uns unsere Zukunft, weil sie egoistisch sind – und nur sie haben recht“

Katharina Svegler findet: „Dass Kids in den Hungerstreik treten für ein Anliegen ihrer ganzen Generation, sollte man ernst nehmen. Es ist ein friedlicher Protest und zeigt die Verzweiflung.“ Hanno Diedrich ist überzeugt: „Sie wissen nicht wirklich, was sie da tun. Sie sind einfach noch zu jung, um zu reflektieren und zu verstehen. Ich wünsche ihnen trotzdem alles Gute und dass sie es gesundheitlich gut überstehen.“ Zum Stichwort Gesundheit notiert Waldfee Meike: „Hungern ist auch keine Lösung. Sie schaden nur sich selbst. Man sollte nicht über die eigene Gesundheit gehen, um etwas zu bewirken. Das kann man auch auf eine andere Art und Weise tun.“ Maximilian Ehlert schimpft indes: „Die Alten versauen uns unsere Zukunft, weil sie egoistisch sind – und nur sie haben recht, da sie ja älter und dadurch ja auch automatisch weiser sind. So ein Schwachsinn.“

Yves Mollenhauer empfindet es als „extrem, was die beiden da machen“. Aber: „Vielleicht muss so etwas sein, um Bewusstsein zu wecken. Aber mal ehrlich – wir leben vielleicht 70 oder 80 Jahre und können natürlich einiges tun, um der Umwelt so wenig wie möglich zu schaden. Wer aber die Natur wirklich zerstört, sind die großen Konzerne, die für ihr Tun auch noch massive Unterstützung von den Regierungen dieser Welt erhalten. Wenn die großen Kreuzfahrtschiffe in Wismar ankommen, denke ich mir immer ... oh Mann, wie viel Dreck schleudern die in die Luft.“

Von Juliane Lange