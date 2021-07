Rostock

Plötzlich ist sie wieder da, die Diskussion über das Tempolimit auf deutschen Autobahnen. Zeitlich rückt sie damit immer näher ins Zentrum des Wahlkampfs. Während SPD und Grüne eine Obergrenze befürworten und auch eine Mehrheit der Deutschen sich für das Tempolimit ausspricht, stellen sich Union sowie FDP gegen eine pauschale Begrenzung der Geschwindigkeit. Und auch unter Lesern ergibt sich kein einheitliches Meinungsbild, wie die folgenden Kommentare zeigen.

CDU-Chef und Unionskanzlerkandidat Armin Laschet hatte sich zuletzt gegen ein generelles Tempolimit von 130 ausgesprochen: „Warum soll ein Elektro-Fahrzeug, das keine CO2 -Emissionen verursacht, nicht schneller als 130 fahren dürfen? Das ist unlogisch.“

„Gleicher Effekt beim E-Auto“

Elektroautos ohne CO2-Emissionen? Darauf antwortet zunächst Leser Jannis Dionysos: „Egal, ob Verbrenner oder E-Auto – bei höheren Geschwindigkeiten steigt der Luftwiderstand an und es wird überdurchschnittlich viel Energie verbraucht. Und solange der Strom zumindest teilweise aus Kohlekraftwerken stammt, produziert das dann auch entsprechend mehr CO2-Emissionen. Beim E-Auto halt indirekt.“

Auch René Romann erklärt es so: „Da der Luftwiderstand quadratisch zur Geschwindigkeit ansteigt, braucht ein Fahrzeug (egal welchen Antriebs) bei doppelter Geschwindigkeit auch viermal so viel Energie zur Überwindung des Luftwiderstands, bei gleicher zurückgelegter Strecke. Das kennt man aber auch vom Verbrenner. Da bildet sich irgendwann auch ein Strudel im Tank, frei nach dem Motto: bei 95 km/h mit 5,5 l /100 km, bei 190 km/h stattdessen dann mit 9 l/100 km. Den gleichen Effekt hat ein E-Auto auch.“

„Ein Auto ohne Emissionen – schön wäre es“

Mareike Fischer fragt: „Welches Elektrofahrzeug verursacht denn keine Emissionen?! Wo kommt die Energie denn her?! Alles Windenergie oder was?! Und wie werden diese Autos produziert?! Ein Auto ohne Emissionen – schön wär’s.“ Und Falk Meinhardt ist der Meinung: „Schnelleres Fahren bedeutet häufigeres Laden. Zwar gibt es keine Emissionen am Auto, aber jawohl dort, wo Strom produziert wird. Oder bin ich da auf dem Holzweg?“

Reizthema: Batterien von Elektroautos

Zum Reizthema Batterien bei Elektroautos lässt Elke Scharnweber wissen: „Hier kommt es auf die Quelle des Stroms an. Batterien werden in sogenannten Batteriefarmen der Zweit- und Drittverwertung zugeführt, bevor man sie entsorgen muss. Es ist nicht so, dass man eine gebrauchte Materie zwangsläufig sofort auf den Müllhaufen werfen muss. BMW praktiziert das beispielsweise in Leipzig mit den Batterien aus deren E-Fahrzeugen.“

Sina Niermann wirft die Frage auf: „Ist nicht eines der Hauptargumente neben dem Klimaschutz für das Tempolimit auch die Unfallvermeidung? Betrifft das E-Autos etwa nicht?“ Für den Nutzen von Tempo 130 mit Blick auf die Unfallvermeidung fehlten derzeit schlicht die nötigen Daten, sagen Unfallforscher (Anm. d. Red.)

Mobilität der Zukunft: Wenn das Auto die Kontrolle übernimmt

Nach Ansicht Alexander Liebschs „muss man ja nicht schneller fahren als 130, macht man es doch, hat man beim batterieelektrischen Pkw eben eine geringere Reichweite und muss eine Pause einlegen, ob man dann schneller am Ziel ist, wird sich zeigen. Am Ende wird sich alles selbst regulieren. Eine elektronische Regelung wäre aber sinnvoll, um die Höchstgeschwindigkeit regulieren zu können.“ So hält es auch Martin Berger: „Wir werden künftig mehr Verantwortung, mehr Kontrolle, auch in Hinblick auf die Geschwindigkeit, an das Auto und seine selbst abgeben. Stichwort autonomes Fahren“

Die SPD also ist für das Tempolimit. Auch die Grünen fordern eine solche Höchstgeschwindigkeit in ihrem Wahlprogramm, die möglicher Koalitionspartner werden könnten, dazu notiert Jens Müller. „Ein Verbot soll ins Wahlprogramm. Na wenn das mal kein triftiger Grund ist, die Partei zu wählen, die ein solches Wahlversprechen nicht im Wahlprogramm hat.“ Und Holger Bahlstedt meint: „Ich bin kein Befürworter des schnellen Fahrens, schon gar nicht des zu schnellen Fahrens. Doch denke ich auch, wer schnell fahren will, tut es auch – egal, ob da Schilder stehen oder nicht.“

Von Juliane Lange