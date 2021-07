Debatte zu den Ursachen der Flutkatastrophe: „Jetzt kann aus Fehlern gelernt werden“

Rostock

Auch gut eine Woche nach den verheerenden Überflutungen im Westen Deutschlands geht die Suche nach den Ursachen weiter. Die Debatte unter Lesern dreht sich etwa um die Frage, ob die Menschen in den Gebieten rechtzeitig gewarnt wurden. Hier gehen die Meinungen weit auseinander.

Petra Renkes äußert sich zu jenen Stimmen, die sagen, jetzt müsse beim zuständigen Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) „nachjustiert“ werden. „Das ist niedlich ausgedrückt. Unser Katastrophenschutz ist in Bezug auf Vorabwarnungen offenbar eine einzige Katastrophe. Die Orte, die es treffen würde, waren zwei Tage vorher bekannt. Man hätte die Leute warnen müssen mit Durchsagen, über App oder per Sirene. Man hätte Krankenhäuser und Pflegeheime evakuieren können. Stattdessen ist so gut wie nichts passiert, nach dem Motto: ‚Wird schon nicht so schlimm werden.‘ Ich hoffe, all das wird aufgearbeitet und entsprechende Lehren daraus gezogen, und falls es gravierende Versäumnisse gab, werden auch Konsequenzen folgen.“

Die Menschen haben die Gewalt der Natur unterschätzt

Holger Joerg Schuenemann hingegen meint: „Keep it simple! Der Spruch hat seine Berechtigung!“ Schuenemann wirft die Frage auf: „Was nützt die schönste Warn-App, wenn das Mobiltelefon und oder der Besitzer sich im Schlafmodus befindet? Wenn hier im Dorf die Sirenen heulen, bekommen das vor allem auch nachts sehr viele Menschen mit. Erst dann (!) könnte man mal das Handy holen und nachsehen, warum. Oder das Radio anschalten.“ Carsten Rother meint, dass es „genug Aussagen“ gegeben habe, nach denen viele Leute zum Beispiel gar keine Elementarversicherung abgeschlossen haben. Und das nicht etwa wegen der Kosten. Nein, weil sie einfach die Gewalt der Natur unterschätzt haben. Und was nützt es jetzt, nach irgendeinem Schuldigen zu suchen. Dieses Thema kann man vielleicht anfassen, wenn die Betroffenen ein vielleicht wieder einigermaßen normales Leben führen können.“

Die Wassermassen waren so immens, dass alle Pläne nicht mehr ausreichten

Carl Thomas V. Allensteyn gibt zu bedenken: „Wenn man ein bisschen googelt, kann man sogar den Notfallplan des Kreises Ahrweiler für Hochwasser- und Starkregenereignisse finden. Dies gab es also schon längst. Die Wassermassen waren aber so immens, dass all diese Pläne nicht mehr ausreichten.“

Kommentar: Die Soforthilfe kommt – doch wir müssen in der Katastrophe umdenken

Uwe Fischer hält fest: „Natürlich wurde gewarnt, es hat den Menschen nur niemand gesagt, was 200 Liter Niederschlag in 24 Stunden für Orte wie Schuld oder Bad Münstereifel bedeuten“ – und kritisiert das Verfahren. „Oftmals ist man sich beim Warnen ja noch nicht einmal einig, von welchen Zeitspannen man spricht, sind es jetzt Liter pro Stunde oder pro zwölf Stunden oder pro 24 Stunden.“ Hier setzt der Beitrag von Carsten Strasdat an: „Kachelmannwetter hat schon fast eine Woche vorher gewarnt, allerdings war die Lage des Starkregengebiets im Westen Deutschlands noch unsicher. Warum haben die Fernsehsender die Warnungen nicht genauso früh aufgegriffen? Allerdings sehe ich die Menschen in einer Demokratie auch in einer Holschuld, sich die für sie relevanten Informationen aus den zur Verfügung stehenden Quellen zu besorgen.“ Bigi Püschl fordert daraufhin: „Aber das muss auf allen TV- und Radiosendern laufen. Früher gab es Sondermeldungen und Liveticker. Nicht jeder hat ein Smartphone. Zehn Prozent der Menschen haben eine Warn-App. Im Auto fährt man durch Funklöcher. Sirenen aber würden helfen. Jetzt kann aus Fehlern gelernt werden, und das hoffe ich inständig.“

Hinterher ist man immer schlauer

Frieder Teske schließt mit der für sich getroffenen Erkenntnis: „Hinterher ist man immer schlauer. Was hätten denn die früheren Warnungen an der jetzigen Situation geändert? Wären wirklich alle Menschen in den betroffenen Gebieten schon am Abend weggefahren, um sich selbst in Sicherheit zu bringen? Wohl kaum! Und die Sachschäden wären annähernd gleich.“

Von Juliane Lange