Debatte zum Impfstart in MV: "Das dauert noch eine Ewigkeit"

Rostock

Alternativlos sei der Impfstart, darin sind sich Politik und Experten einig. Doch gleichsam warnen sie vor dem Trugschluss schneller Besserungen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) spricht davon, dass der Herbst und das Weihnachtsfest im kommenden Jahr nicht mehr im Zeichen der Coronavirus-Pandemie stehen sollen.

Mit Beginn der Impfungen ebbt die Debatte darüber nicht ab, wer zuerst an der Reihe ist. Priorität erhalten Menschen in den Pflegeheimen, dann sollen andere alte Menschen und Angehörige von Risikogruppen geimpft werden. Stand jetzt stehen die Mitglieder der Bundesregierung in der Impfreihenfolge ziemlich weit hinten. Jens Spahn kann sich jedoch vorstellen, das zu ändern, um das Vertrauen in den Impfstoff zu stärken. An diesem Punkt beginnt die Diskussion unter OZ-Lesern.

Katrin Knop glaubt, so sagt sie es, dass „niemand böse darüber sein würde, wenn die Bundesregierung mit guten Beispiel vorangehen würde – und nicht erst abwarten würde, was so passiert.“ Auch Günter Schüller findet: „Sie sollten mit gutem Beispiel vorangehen, mitsamt ihren Familien. Aber impfen mit Impfstoff, nicht mit einem Placebo.“ Michael Friedrich meint: „Bei der Frage kann die Regierung nur verlieren. Es werden sich immer Leute finden, die mit wenig Ahnung, aber viel Meinung Vorwürfe verteilen, dass die Regierung sich entweder selbst privilegieren würde oder aber, dass die Alten und Schwachen als Versuchskaninchen herhalten müssten.“

An eine schnelle Rückkehr zur Normalität glauben die meisten Leser nicht

Felix Willer setzt hinzu: „Hätte sich die Bundesregierung zuerst impfen lassen, hätte es geheißen: ,Wer hat denn das Land nach dem Krieg aufgebaut? Die Alten. Und die lasst ihr jetzt warten. Schämt euch.’ Nun werden ältere Menschen zuerst geimpft und es heißt: ,Merkel, Spahn und Co. warten ab, ob es noch Nebenwirkungen gibt, beziehungsweise sie würden auf ein anderes Mittel warten.’“ Jens Lehmann betont: „Mitglieder der Bundesregierung gehören zum Teil zu Risikogruppen und sollten sich zum Schutz auch anderer impfen lassen. Es besteht in der Bevölkerung teilweise Skepsis zum Impfstoff, in der Bundesregierung nicht. Also, hier kann die Bundesregierung Bedenken ausräumen.“

Monika Hentschke hofft, „dass der Impfstoff was bringt und wir wieder mal normal leben können eines Tages.“ An eine schnelle Rückkehr der Normalität glaubt Tom Läning nicht: „Erst kommen die 100-Jährigen, dann die 90-Jährigen, danach die 80-Jährigen. Das dauert noch eine Ewigkeit, bis die Leute geimpft werden können, die noch Jahre vor sich haben.“ Zum Fakt, dass der Impfstart am Sonntag in ganz Deutschland die Epidemie vorerst nicht beeinflussen wird, wie es Experten sagen, formuliert Chrissy Wittmann die Frage: „Hat irgendjemand etwas anderes erwartet? Es wurde ja nun schon oft genug diskutiert, dass auch die Impfung vorerst nicht die Rettung ist.“

Von Juliane Lange