Die NATO-Großübung „Defender Europe 2020“ in Nordosteuropa wirft ihren Schatten voraus. In dieser Woche durchqueren die ersten Streitkräfte des US-Militärs Mecklenburg-Vorpommern. Auf ihrer Reise nach Ostpolen und ins Baltikum legen die Soldaten einen Stopp im Landkreis Ludwigslust-Parchim ein.

„Defender Europe 2020“: Erste US-Soldaten kommen in Hagenow an

NATO-Großübung - „Defender Europe 2020“: Erste US-Soldaten kommen in Hagenow an

NATO-Großübung - „Defender Europe 2020“: Erste US-Soldaten kommen in Hagenow an