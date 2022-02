Am 14. Februar 2022 startet die Kika-Castingshow „Dein Song“ mit 14 Songwritern und Songwriterinnen sowie zwei Duos in die neue Staffel. Mit dabei: Emilia aus Rostock. Mit welchem Lied die Schülerin die Jury-Mitglieder überzeugen möchte und welche Chancen auf den Sieg sich die 12-Jährige ausrechnet.

„Dein Song“ bei Kika: Emilia (12) aus Rostock singt für Angelo Kelly und Co.

