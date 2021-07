Greifswald/Rostock

Die Krankenhäuser in MV erwarten mit der Delta-Variante keinen signifikanten Anstieg der Zahl von Kindern, die wegen einer Corona-Infektion stationär behandelt werden müssen. Das Risiko, dass erkrankte Kinder überhaupt in Kliniken behandelt werden müssen, sei dank der meist milden Krankheitsverläufe sehr gering, sagt der Direktor der Kinderklinik an der Universitätsmedizin Greifswald, Professor Holger Lohde.

Er beruft sich dabei auf Daten aus der ersten und zweiten Welle in MV und Studien aus Ländern, in denen bereits Erfahrungen mit der Delta-Variante vorliegen.

„Die positive Nachricht: Kein Kind an Corona in MV gestorben“

Seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 erkrankten laut Lohde in MV 4400 Kinder an Corona, zum größten Teil mit sehr milden oder milden Verläufen. Lediglich drei Kinder hatten Verläufe, bei denen ein Krankenhausaufenthalt notwendig geworden sei. Allerdings habe es sich dabei nicht um besonders schwere oder lebensbedrohliche Verläufe gehandelt, so Lohde. „Die positive Nachricht ist: Kein Kind in MV ist wegen Corona verstorben.“ Deutschlandweit starben laut Deutscher Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie (DGPI) sechs Kinder nachweislich an Corona.

Delta wird vor allem Kinder treffen

Die Kindermediziner sind überzeugt, dass die Delta-Variante vor allem die nicht geimpfte Bevölkerung und damit die Kinder treffen wird. „Derzeit gibt es aber keine eindeutigen Hinweise darauf, dass sich mit Zunahme der Delta-Variante die Hospitalisierungsrate bei Kindern und Jugendlichen mit einer Covid-19-Infektion signifikant erhöht“, sagt der Direktor der Kinderklinik an der Universitätsmedizin Rostock, Professor Jan Därbitz.

Lohde verwies auf Studien zur Delta-Variante aus Schottland. Demnach liegt dort die Hospitalisierungsrate bei 0,2 Prozent der infizierten Kinder. Sein Fazit: „Wir haben keine Sorge, dass wir das in Mecklenburg-Vorpommern nicht problemlos bewältigen können.“

Uni-Medizinen Rostock und Greifswald: Ausreichend Kapazitäten

Die beiden Maximalversorger in Rostock und Greifswald sehen sich dennoch auf einen möglichen Anstieg der infizierten Kinder, die wegen schwererer Verläufe ins Krankenhaus müssen, gerüstet. „Wir haben Bereiche definiert, wo wir Kinder unter entsprechenden Isolationsvorkehrungen behandeln können“, so Lohde. Beide Kliniken berichten von ausreichenden Beatmungskapazitäten.

Auch in Rostock hat man die aktuellen Entwicklungen im Blick, sodass die notwendigen Maßnahmen ergriffen werden können, sagt Däbritz. Wie bereits 2020 könne kurzfristig ein zusätzlicher und abgegrenzter intensivmedizinischer Bereich für Kinder- und Jugendliche eingerichtet werden. Allerdings berichtet Däbritz von Personalengpässen auf der interdisziplinären Kinderintensivstation. Diese hätten aber keine Auswirkungen auf eine angemessene Behandlung von Kindern mit Covid-19.

Kein zugelassener Impfstoff: Hersteller müssen Studien vorliegen

Bislang gibt es für Kinder unter 12 Jahren noch keinen zugelassenen Impfstoff. Dies sei angesichts der nicht ausreichenden Studienlage auch richtig, argumentiert Lohde. „Wenn ein Impfstoff auf den Markt kommt, dann muss er auch in der Population geprüft werden, in der er eingesetzt wird.“ Die Zulassungsbehörden müssten Druck machen, dass die Hersteller Impfstudien für Kinder vorlegen.

