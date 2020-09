Demenz: digitale Fachwoche in MV

Rostock

33 200 Menschen mit Demenz leben zurzeit im Nordosten, bundesweit sind es gut 1,6 Millionen. Der Landesverband der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft in MV richtet in dieser Woche eine digitale Fachwoche aus, die am Dienstag von Sozialministerin Stefanie Drese ( SPD) per Videobotschaft eröffnet wird. Im Fokus steht die Nationale Demenzstrategie, die im vergangenen Juli von der Bundesregierung beschlossen wurde und deren Umsetzung nun starten soll. Ziel ist es, die Lebenssituation der Erkrankten und deren Angehörigen zu verbessern. Bis 2026 sollen die verschiedenen Punkte der Strategie umgesetzt sein. Im Online-Fachaustauch werden bis Freitag unter anderem Themen der Forschung, der Prävention und praktischen Anforderungen an Kommunen (zum Beispiel öffentliche Wahrnehmung, Quartierentwicklung) vorgestellt und diskutiert.

Info: www.alzheimer-mv.de

Von Klaus Amberger