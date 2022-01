Demmin

Am Mittwoch hat ein 15-jähriger Junge aus Demmin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) die Polizei alarmiert, weil er von einem Unbekannten mit einem Messer bedroht worden ist. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Am Nachmittag hatte der Jugendliche die Beamten die Polizei verständigt. Laut Angaben der Neubrandenburger Polizei befand sich der Junge auf dem Gelände eines Geschäftes in der Jarmener Straße in Demmin. Hier wurde er von einen Unbekannten angesprochen und dann mit einem Messer bedroht. Der 15-Jährige konnte fliehen und blieb unverletzt.

Den Unbekannten beschrieb er als etwa 1,70 m groß, dünn, mit sehr kurzen blonden Haaren. Die Person war schwarz gekleidet und trug rote Sportschuhe der Marke Nike. Auffällig war außerdem eine lange Narbe am Kopf, mittig über dessen Stirn.

Eine weitere männliche Person, die sich in der Nähe aufhielt, schien mit dem Tatverdächtigen bekannt zu sein. Er wurde als ebenfalls ca. 1,70m groß beschrieben, war aber von dicklicher Figur und trug längere, dunkelbraune, gescheitelte Haare. Beide Personen sollen um die 14 Jahre alt sein.

Wer hat die beiden gesehen? Die Polizei bittet Zeugen, sich unter folgender Rufnummer zu melden: 03998/254224. Hinweise werden auch von der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegengenommen.

Von OZ