Es ist still auf den Straßen in Demmin. Wie überall sind auch hier die meisten Läden wegen des Lockdowns geschlossen. Ein Fahrradfahrer radelt mit Mund-Nasen-Schutz und beschlagener Brille über den leeren Marktplatz und stoppt vor dem Handyshop für eine Reparatur. „Ehrlich, ich bin in einem Alter, wo man Angst hat, sich zu infizieren“, begründet der 62-Jährige die kurze Fahrt mit dem Schnutenpulli. Die strengen Hygieneregeln trage er mit. „Wir haben jeden Tag 1000 Tote in Deutschland und diskutieren über Glühwein-Ausschank und Bergrodeln.“ Alles was helfen könne, die Pandemie einzudämmen, sei richtig – auch eine Einschränkung des Bewegungsradius auf 15 Kilometer.

Inzidenz von 388 in Demmin: Mega-Lockdown droht

Ein solcher Mega-Lockdown droht der Peenestadt ab Sonntag, wenn die zwischen Bund und Ländern vereinbarten Maßnahmen auch in Mecklenburg-Vorpommern greifen. Der Landkreis weist für die Stadt aktuell eine Sieben-Tage-Inzidenz von 388 aus. Damit überschreitet Demmin den Inzidenz-Grenzwert von 200 deutlich, ab dem die Bewegungseinschränkungen gelten sollen. Bereits am Donnerstag hat der Landkreis wegen der explodierenden Infektionszahlen erste Ausgangsbeschränkungen verfügt, die ab Freitag gelten sollen.

„Kann ich Oma noch besuchen?“

Nora Tschötschel, Koordinatorin bei CARIsatt, einem Laden für Bedürftige. „Was ist mit Oma auf dem Land?“ Quelle: Stefan Sauer

Sollten nun auch um Demmin die Schotten dicht gemacht werden, dürften die Einwohner nicht mehr in die Nachbarstädte wie Altentreptow, Jarmen oder in die Kreisstadt Neubrandenburg. Einkauf, Arztbesuche wie auch das Pendeln zur Arbeit sollen zwar weiter über die 15-Kilometer-Bannmeile hinaus erlaubt bleiben. Doch die Demminer stellen sich Fragen. Viele Fragen. „Darf ich dann meine Mutter noch besuchen, die auf dem Land wohnt“, zuckt Nora Tschötschel mit den Schultern. „Was ist mit Oma auf dem Land? Wer kontrolliert die Maßnahmen? Lassen sich die Maßnahmen überhaupt kontrollieren?“

Kein Hotspot, viele Infektionen im privaten Bereich

41 Demminer sind nach Angaben der Verwaltung in der etwas mehr als 10 000 Einwohner zählenden Peenestadt infiziert. Jeder weitere positive Fall treibt den Wert nach oben. „Wir haben eine hohe Zahl an Corona-Fällen“, räumt Bürgermeister Michael Koch ( CDU) ein. Die Situation sei aber noch beherrschbar. „Es gibt in der Stadt nicht den einen großen Hotspot.“ Vielmehr handele es sich um Fälle in verschiedenen privaten Umfeldern.

Demmin nicht mit Skigebieten vergleichbar

Ortsschild in Demmin. Quelle: Stefan Sauer

Im Bürgermeister-Büro herrscht noch großes Rätselraten, was die drohende Einschränkung des Bewegungsradius konkret für die Stadt bedeutet. Bürgermeister Koch und sein Ordnungsamtsleiter Jörg Küthe hoffen, dass Landesverordnung und Allgemeinverfügung des Kreises bald vorliegen, damit endlich Klarheit herrscht. Demmin liege in einer Flächenregion und sei nicht im Ansatz mit den Skigebieten vergleichbar, in denen sich an den Wochenenden so viele Tagesausflügler trafen, so Koch. Um die Stadt einen Bannkreis zu ziehen, hält er für wenig sinnvoll. „Wir sind eigentlich als Stadt viel zu kleinteilig.“ Wünschenswert wäre eine Regelung, die sich auf den gesamten Kreis, wenn nicht sogar auf das gesamte Bundesland bezieht, damit die Bewegungsfreiheit erhalten bleibe. Im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte wurde am Donnerstag mit 220,9 erstmals der kritische Sieben-Tage-Inzidenzwert von 200 überschritten.

Neun verschiedene Kennzeichen: Wer soll das kontrollieren?

Kontrollen an den Ausfallstraßen? Bürgermeister Koch kann sich das schwer vorstellen, zumal die Autokennzeichen dabei kaum hilfreich sind. Allein im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte gebe es neun verschiedene Kennzeichen. Aus der Region um Loitz, das im Nachbarlandkreis Vorpommern-Greifswald, aber innerhalb der 15-Kilometer Bannmeile liegt, pendelten täglich rund 1000 Menschen zur Arbeit ein. Greift denn die Regelung für Demmin auch im Nachbarkreis? In Demmin leben Menschen, die Dienstwagen mit Hamburger oder Münchener Kennzeichen fahren. Und: An den Kennzeichen lasse sich nicht erkennen, ob der Fahrer beruflich oder privat unterwegs sei. „Wer wird das kontrollieren“, fragt sich Koch. Das Ordnungsamt beschäftigt vier Mitarbeiter. Amtsleiter Küthe setzt auf Unterstützung von Polizei und Kreis.

Hygieneregeln bringen mehr als Bannmeile

„Den größten Effekt auf die Eindämmung der Corona-Zahlen hat die Einhaltung der AHA+L-Regel: Abstand halten, Händewaschen, Atemschutz und Lüften“, so Koch. Dass eine Bannmeile um Demmin nachhaltig zu einer Senkung der Inzidenz führt, glaubt auch Nora Tschötschel nicht. „Wenn ich allein am Kummerower See oder im Wald spazieren gehe, kann ich doch niemanden infizieren.“ Viel wichtiger sei es, die Maßnahmen wie das Masketragen und das Abstandhalten in der Stadt durchzusetzen. Sie kritisiert, dass die Kreisverwaltung die Infektionszahlen nicht für die einzelnen Ämter öffentlich bekanntgibt. „Ich bin geschockt, dass wir in Demmin eine so hohe Inzidenz haben und davon nichts wissen“, sagt sie. Bislang sei sie davon ausgegangen, dass sich die Zahlen um den Mittelwert des Kreises bewegen. „Wären die Zahlen bekannt, wären die Leute auch vorsichtiger“, glaubt sie.

„Für die Dörfer wird das schlimm“

Anja Schleede betreibt einen Zeitungsladen in Demmin.„Hätten sich alle an die Abstandsregeln und das Masketragen gehalten, wäre die Lage jetzt nicht so dramatisch.“ Quelle: Stefan Sauer

Vor dem Zeitungsladen von Anja Schleede, der gegenüber dem Rathaus liegt, bildet sich eine kleine Kundenschlange. Die 36-jährige Ladeninhaberin achtet streng darauf, dass nur zwei Kunden zeitgleich den Laden betreten. Dass sich die Bannmeile negativ auf das Geschäft auswirkt, erwartet sie nicht. „Die meisten Kunden wohnen im unmittelbaren Umfeld. Aber für die Dörfer ist das schlimm“, ahnt sie. „Hätten sich alle an die Abstandsregeln und das Masketragen gehalten, wäre die Lage jetzt nicht so dramatisch.“

Schleede betreibt auch die Cafeteria im Krankenhaus. Anfang des Jahres hat die Unternehmerin das Krankenhaus-Café bis zum 31. März geschlossen. „Aus Selbstschutz, und weil Kunden fehlen“, sagt sie. Im Krankenhaus Demmin gilt ein generelles Besuchsverbot. Dort werden inzwischen 16 Corona-Patienten stationär behandelt.

