Im Prozess zum gewaltsamen Tod der sechs Jahre alten Leonie aus Torgelow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) geht es am Freitag um die genauen Zeiten. Möglicherweise kamen die Rettungskräfte nur wenige Minuten nach dem Tod des Mädchens in der Wohnung an. Der Vater brach bei dieser Aussage zusammen.