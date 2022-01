Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen will die Corona-Proteste in der Hansestadt trotz der jüngsten Eskalation nicht verbieten. Er warnt jedoch alle Teilnehmer: „Wer sich nicht an Regeln halten will, sollte gar nicht erst nach Rostock kommen.“ Wie er die Corona-Lage in der Stadt beurteilt und warum er gelassen bleibt.