Rufe nach Demonstrationsverboten in MV werden lauter – zurecht. Denn der Staat kann nicht schützen wollen, dass die Straßen von Rostock Treffpunkt für radikale Schläger sind. Wer sich prügeln will, soll ins Boxstudio gehen und nicht eine ganze Stadt in Geiselhaft nehmen – kommentiert OZ-Redakteurin Michaela Krohn.