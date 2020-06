Demo am Schweriner Landtag: Werftarbeiter fordern Geld für Erhalt ihrer Arbeitsplätze

Schwerin

Trillerpfeifen schrillen in den Ohren, Männer schwenken große Fahnen: Etwa 130 Beschäftigte der MV Werften in Wismar, Rostock und Stralsund haben am Donnerstag lautstark vor dem Schweriner Landtag für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze demonstriert. Sie wollen „ein Signal senden“, wie es Stefan Schad, IG-Metall-Chef für Rostock und Schwerin, nennt.

Drinnen tagt gleich der Landtag zur Frage: Sollen die Sicherungsrücklage des Mutterkonzerns Genting Hongkong, die „Lock-Box“, geöffnet und 175 Millionen Euro entnommen werden, um 3100 Jobs über den Sommer zu retten. Politisch ist die Sache eindeutig, nur müssen 17 Banken kommende Woche zustimmen, sonst droht den MV Werften ab Juli Insolvenz.

Betriebsrat : Ohne Werften keine gut bezahlten Jobs

„Wir wollen der Landesregierung den Rücken stärken“, sagt Dirk Mailahn (57), Schlosser auf der Stralsunder Werft. „Es geht darum, alle Arbeitsplätze zu erhalten.“ Das sieht auch sein Kollege Bernd Fischer (57) so. Die Schließung der Werften müsse verhindert werden. „Ich glaube nicht, dass man in der Region noch vernünftig bezahlte Arbeit kriegen würde“, sagt der Stralsunder Betriebsratsvorsitzende.

Vorn geben sich Politiker von SPD, CDU und Linken das Mikrofon in die Hand, versichern Unterstützung für die Werftler. Maren Tiede (55) beobachtet das Treiben aus der Distanz. Sie sei vor allem besorgt, dass sowohl sie als auch ihr Mann ihren Job verlieren könnten. Sie ist Ingenieurin auf der Wismarer Werft, er bei der Neptun Ship Design GmbH in Rostock beschäftigt, die mit zu den MV Werften gehört. „Ich kämpfe um meinen Arbeitsplatz“, sagt Tiede. „Ich hoffe, dass das Geld den Arbeitsplätzen der Kollegen zugutekommt, den Arbeitern und Angestellten und nicht nur den Geschäftsführern und Inhabern der Werft.“

Tim Harms (22), Azubi bei den MV Werften aus Rostock, gibt sich kämpferisch: „Meine Ausbildung bei den MV Werften würde ich gerne dort beenden und möchte auch danach für die Werften so lange wie möglich weiterarbeiten.” Es gehe um viele Existenzen.

Schwesig warnt vor einer Insolvenz

Seit April sind wegen der Corona-Krise fast alle der 3100 MV-Werftler in Kurzarbeit. Fließt kein frisches Geld, drohe Anfang Juli die Insolvenz, womöglich Massenarbeitslosigkeit, erklärt Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) später im Landtag. Ab dann könnten die Werften das laufende Geschäft nicht mehr finanzieren. Das müsse verhindert werden. Zunächst durch die 175 Millionen Euro Sicherheitsreserve, die von Genting stammt, ab September durch weitere 570 Millionen aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds des Bundes. Ob Letzteres klappt, hängt davon ab, ob Genting bis September ein plausibles Zukunftskonzept vorlegt.

Vergleich zur Finanzkrise: Jetzt seien die Banken am Zug

Schwesig mischt sich bei der Demo unter die Werftler, berichtet von ihrer Kindheit, als der eigene Vater arbeitslos und resigniert war. Sie kenne das Gefühl. Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU) wird persönlich: „Es ist gut, dass ihr hier seid“, ruft er den Werftlern zu. Für ihn sei klar: Das Geld müsse für den Erhalt der vielen Jobs aufgebracht werden. Die Werften seien „das maritime Herz“ des Bundeslandes. Beifall für die Politiker.

Er sei seit 45 Jahren auf der Warnemünder Werft, sagt Harald Ruschel (64), jahrelanger Betriebsratschef. „Ich möchte, dass die Werft weiterbesteht, wenn ich in Rente gehe.“ Ruschel lobt die Landesregierung, „die voll hinter den Werften steht“. Das sieht Guido Fröschke von der IG Metall genauso: „Wir sind dafür, dass die Lock-Box geöffnet wird“, sagt er. Und schenkt den Banken einen ein: 2008/9 in der Finanzkrise hätten die Steuerzahler denen „den Arsch gerettet“. Jetzt sei es Zeit, „Verantwortung für die Werften zu zeigen“. Ingo Schlüter, DGB Nord, erklärt: Die vielen Jobs der Werftler hätten in MV „erste Priorität. Ohne die Werften gibt es keine industrielle Zukunft in MV“.

Betriebsrat Ruschel überreicht dem Wirtschaftsminister eine Art Flyer in Folie. Darauf steht: „Alle in einem Boot!“

Von Frank Pubantz