Demo gegen Rechtsprof: Greifswalder Studierende wollen weitermachen

Greifswald

Bis in den Dienstagvormittag wurde die Greifswalder Innenstadt von einer größeren Demo in Atem gehalten. Bis zu 500 Demonstrierende hatten sich in der Rubenowstraße vor dem Hörsaalgebäude der Universität versammelt, um gegen die erste Vorlesung des Juraprofessors Ralph Weber zu protestieren. Der war nach einer Legislatur für die AfD im Landtag Mecklenburg-Vorpommern wieder zurück an die Uni gekehrt.

Der Protest richtete sich gegen die politische Einstellung Webers und soll nicht enden. Weber galt in der AfD als Rechtsaußen. Das Organisationsteam, das aus mehreren politischen Gruppen und studentischen Initiativen besteht, will weiter Front gegen Weber zeigen. Das machte Felix Willer, auch Mitorganisator der Demonstration am Dienstag, deutlich. „Für die Vorlesung in der kommenden Woche ist erneut eine Kundgebung in der Rubenowstraße geplant, das entspreche Anmeldeformular wird dem Landkreis Vorpommern-Greifswald am heutigen Tage noch zugehen.“

Braucht die Uni jetzt immer einen Sicherheitsdienst?

Für die Universitätsverwaltung bedeutet das erhöhte Alarmbereitschaft. Neben 80 Polizeibeamten war auch ein privater Sicherheitsdienst im Einsatz, der für den Schutz des Unigebäudes zuständig war. Studierende, die zu Webers Vorlesung oder anderen Veranstaltungen auf dem alten Campus wollten, mussten ihre Ausweise vorzeigen und Taschenkontrollen über sich ergehen lassen.

Uni-Rektorin Katharina Riedel erklärte bereits am Dienstag, dass aktuell so oder so jede Vorlesung von zusätzlichem Personal begleitet wird – das machten allein schon die Corona-Maßnahmen notwendig.

Nächste Vorlesung an historisch bedeutsamen Tag

Ob die Demo in der kommenden Woche noch einmal so groß wird, steht in den Sternen. Einen Grund könnte es dafür geben. Willer: „Gerade die Tatsache, dass Webers Vorlesung am 09.11., einem besonders geschichtsträchtigen Datum stattfinden wird, ist uns noch einmal mehr Motivation, eine weitere Kundgebung zu organisieren.“ Zudem bestärke die große Zustimmung der ersten Kundgebung die Vorgehensweise, so Willer weiter. Am 9. November sind viele Ereignisse in der deutschen Geschichte geschehen. Der Tag markiert unter anderem den Beginn der ersten deutschen Republik, den Pogrom gegen die jüdische Bevölkerung 1938 und den Fall der Berliner Mauer.

Die Frage danach, ob das Bündnis die Vorlesung von Ralph Weber das restliche Semester aufmerksam kritisch begleite, sei hingegen noch nicht abschließend geklärt.

Von Philipp Schulz