Demo in Rostock gegen türkische Militäroffensive in Nord-Syrien

MV aktuell Rund 180 Teilnehmer - Demo in Rostock gegen türkische Militäroffensive in Nord-Syrien Etwa 180 Menschen haben am Donnerstagabend in Rostock gegen die Militäroffensive der Türkei im Norden Syriens demonstriert. Die Demonstration verlief nach Polizeiangaben überwiegend friedlich.

Nach Angaben der Polizei in Rostock folgten am Donnerstagabend etwa 180 Menschen dem Aufruf und versammelten sich ab 18.30 Uhr in Kröpeliner-Tor-Vorstadt. Unser Bild zeigt eine Versammlung in Münster (Nordrhein-Westfalen). Quelle: Oliver Krato/dpa/Archiv