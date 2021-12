Auch an diesem Montag finden wieder mehrere Demonstration in Greifswald statt. Erstmals soll sich auch ein Gegenprotest zu den Impfgegner-Protesten formieren.

Demos in Greifswald: Verkehrseinschränkungen in der gesamten Innenstadt

Verkehrseinschränkungen - Demos in Greifswald: Verkehrseinschränkungen in der gesamten Innenstadt

Verkehrseinschränkungen - Demos in Greifswald: Verkehrseinschränkungen in der gesamten Innenstadt