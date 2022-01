Rampe

Es ist früh am Morgen, als Ralph Zolkos seinen Arbeitsplatz betritt. Er hat es eilig, denn auf ihn warten bereits mehrere Fälle, die bearbeitet werden müssen. Bevor es für den 55-Jährigen allerdings ins Labor geht, streift er sich einen Kittel und ein Paar Handschuhe über. „Ohne geht hier nichts“, sagt er. Zu groß sei die Gefahr einer Verunreinigung von Beweismitteln.

Anschließend greift er nach einer durchsichtigen Plastiktüte, die auf seinem Schreibtisch liegt. Darin enthalten: ein 20-Euro-Schein. Die Farbe, Wasserzeichen, Hologramme und auch die Struktur des Papiers: Alles wird von ihm genau betrachtet. Bereits nach wenigen Sekunden bekräftigt er: „Das ist kein echtes Geld.“

Spuren sichtbar machen

Es ist nur eine von zahlreichen Falschnoten, die im daktyloskopischen Labor des Landeskriminalamtes Mecklenburg-Vorpommern in Rampe zur Untersuchung vorliegen. Dabei sei die Qualität der illegalen Duplikate ganz unterschiedlich. „Manche erkenne ich sofort und bei anderen muss ich zweimal hingucken“, sagt der Sachbearbeiter.

Doch um die Identifizierung von Falschgeld geht es hier nicht. „Wir sind dafür da, Spuren sichtbar zu machen“, erklärt Zolkos. Eigens dafür stehen dem LKA-Mitarbeiter mehrere Räume und die unterschiedlichsten Verfahren zur Verfügung. Ob klassisch mit Rußpulver und Pinsel, wie man es aus alten Detektiv-Filmen kennt, oder mithilfe von speziellen Chemikalien, die nur unter UV-Licht sichtbar werden: „Je nach Beschaffenheit der Spurenträger wählen wir die entsprechende Methode aus.“ Bei Falschgeld komme letztere zum Einsatz.

Beweismittel aus dem ganzen Land

Behandelt werden die Scheine in einem Bedampfungsschrank. Nachdem sie komplett mit den Chemikalien benetzt sind, holt Zolkos die Spurenträger wieder heraus. Mit bloßem Auge ist keine Veränderung zu sehen. Setzt man aber eine spezielle Brille auf, offenbart sich, was zuvor verborgen blieb: ein Fingerabdruck. In einem satten Orangeton strahlt er einem regelrecht entgegen. „Der sieht sehr gut aus. Jetzt muss ich ihn nur noch fotografieren und ins System laden.“ Von wem der Abdruck stammt, das gilt es herauszufinden. „Das mache aber nicht mehr ich, sondern die zuständigen Sachverständigen für Daktyloskopie und die Ermittler.“

Wie die einzelnen Fälle, an deren Aufklärung er beteiligt ist, ausgehen, erfährt der Fingerabdruck-Spezialist nur selten. „Wir bekommen Beweismittel aus dem ganzen Land zugeschickt. Da hat man gar nicht die Möglichkeit, jeden einzelnen zu verfolgen“, meint er und widmet sich schon dem nächsten Fall – der Untersuchung eines Drohbriefes, der kürzlich an einen Politiker versandt wurde. Ob anonyme Schreiben wie dieses, Waffen, Drogen oder sogar meterlange Leitern: „Die Bandbreite der Objekte, die uns übergeben werden, ist riesig. Es gibt immer etwas zu tun.“

6000 Untersuchungsaufträge pro Jahr

Jährlich bearbeitet die Kriminalwissenschaft und -technik des Landeskriminalamtes MV über 6000 Untersuchungsaufträge. In vier Dezernaten untersuchen Spezialisten Spurenmaterial, um Personen, Materialien, Gegenstände und Handlungen zu analysieren, zu rekonstruieren und zu identifizieren. Die meisten Untersuchungen betreffen dabei die Daktyloskopie und die DNA-Analytik, wie LKA-Sprecherin Dr. Anna Lewerenz mitteilt. Aber auch die Kollegen der „Klassischen Kriminaltechnik“ haben alle Hände voll zu tun.

Sie befassen sich unter anderem mit Reifen- und Schuhabdrücken, Schusswaffen, Werkzeugspuren aller Art und überwundenen Schließeinrichtungen. Im Bereich der KFZ-Kriminalität sind die Spezialisten ebenfalls tätig. Und gerade hier lässt sich in MV ein ganz neuer Trend beobachten: nämlich die Zunahme der Diebstähle von Wohnmobilen. Jahrelang waren die Fallzahlen in diesem Bereich kontinuierlich rückläufig – bis 2021.

Autoknackern das Handwerk legen

Besonders beliebt seien die Marken Volkswagen, Audi und Ford, wie André Müller verrät. An 60 bis 80 Untersuchungen sind er und sein Team jedes Jahr beteiligt. „Das Erste, was wir machen, ist, die Fahrzeugidentität zu überprüfen“, sagt der Dezernatsleiter, während er mit einer speziellen Software den Bordcomputer eines VW Touran ausliest. Anhand dessen kann festgestellt werden, ob die Daten fehlerhaft sind oder sogar manipuliert wurden. Aufmerksam schaut Müller sich das Diagnoseprotokoll an.

So schützen Sie sich vor Autodieben Für das Jahr 2021 ist erstmals wieder von einem leichten Anstieg der Fallzahlen im Bereich der Kfz-Kriminalität in MV auszugehen. Auffällig sei hier vor allem die Zunahme der Diebstähle von Wohnmobilen. Die Täter agieren äußerst professionell, das Ausspähen, der Diebstahl, das Verbringen der Fahrzeuge und deren Absatz erfolgen arbeitsteilig. Neben den „klassischen“, oft mechanisch einwirkenden Begehungsweisen passen sich die Diebe auch zunehmend den aktuellen Entwicklungen in der Automobilindustrie an. Moderne Sicherungssysteme, wie „Keyless-go“ werden gezielt genutzt, um die so ausgestatteten Fahrzeuge zu entwenden. Die Polizei rät deshalb in diesem Zusammenhang: Legen Sie den Funk-Schlüssel nie in die Nähe der Haus- oder Wohnungstür. Achten Sie beim Aussteigen aus dem Wagen auf verdächtige Personen in Ihrer unmittelbaren Nähe. Verständigen Sie umgehend die Polizei, wenn Ihnen verdächtige Personen oder Fahrzeuge auffallen. Fragen Sie beim Hersteller Ihres Fahrzeuges, ob der Komfortzugang temporär deaktiviert werden kann, oder erkundigen Sie sich bei Ihrer Fachwerkstatt, welche Möglichkeit es speziell für Ihr Fahrzeug gibt. Das Funksignal durch geeignete Maßnahmen abzuschirmen, wäre eine kurzfristige Möglichkeit zum Diebstahlschutz. Dazu wird ein „Schlüsseltresor“ aus Metall benötigt oder ein mit spezieller Sicherheitsfolie ausgeschlagenes Schlüsselmäppchen. Sollten sie auf solche Methoden zurückgreifen, machen Sie auf jeden Fall zur Sicherheit den Selbsttest: Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den “abgeschirmten“ Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe mit ihrer kriminellen Technik keine Chance.

Sein Kollege André Seemann inspiziert derweil den Motorraum. „Anhand der Identifizierungsnummern und Aufkleber an den einzelnen Autoteilen können wir feststellen, ob es sich hierbei tatsächlich um das Auto handelt, welches im Fahrzeugschein vermerkt ist oder ob jemand versucht hat, die Identität des Wagens zu vertuschen“, erklärt der Maschinenbauingenieur sein Vorgehen. Selbst Prägungen, die vorsorglich weggeschliffen wurden, können die Sachverständigen wieder herstellen.

Die genaue Untersuchung sämtlicher Spuren könne Aufschluss darüber geben, wem das Fahrzeug tatsächlich gehört, wie es entwendet wurde, auf welche Weise das Sicherheitssystem überlistet werden konnte und ob Zusammenhänge zwischen mehren Fällen bestehen. „Die Täter sind raffiniert und haben immer neue Methoden parat. Aber die haben wir auch“, betont Müller.

Von Susanne Gidzinski