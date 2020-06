Rostock

Wer sich dafür entscheidet, einen Hund zu adoptieren, kommt um das Thema „ Hundeerziehung“ nicht drum herum. Unsere Hunde sollen sich an unseren Alltag und das gesellschaftliche Leben gewöhnen, souverän und freundlich sein. Ich merke immer wieder, wie viel Verständnis für ein harmonisches Zusammenleben notwendig ist. Und auch wenn ich meine Hunde sehr liebe und mir keinen Tag ohne sie vorstellen könnte, gibt es einige Eigenarten an ihnen, die mich manchmal zur Weißglut bringen.

Ihr Schneckentempo

Schnüffeln, trödeln, stehenbleiben: Wer mit uns in Rostock Gassi gehen will, braucht Geduld. Finn und Chewbacca sind aus einem Holz, wenn es darum geht, beim Gassigehen möglichst langsam zu sein. Sie gucken in der Weltgeschichte umher und haben ihre Köpfe in den Wolken.

Und sobald die Hündinnen im Rostocker Fischerdorf wieder läufig werden, ist mit ihnen nichts mehr anzufangen. Ob das viele Schnüffeln und Markieren daher kommt, dass beide unkastriert sind? Oder liegt es an der Erziehung? Aus gesundheitlichen Gründen fällt eine Kastration bei zumindest bei Chewbacca aus.

Für eine Runde, die man mit einem „normalen“ Hund in 30 Minuten schafft, brauchen wir 45 bis 60 Minuten. Überholt oder sogar „überrundet“ zu werden, ist mittlerweile ein fester Bestandteil unserer Spaziergänge durch Rostock.

Ihre Tricksereien mit dem Hundefutter

Ja, ich werde von meinen Hunden veräppelt. Was ich mich jedoch frage: Veräppeln sie mich wirklich oder verstehe ich sie einfach nur nicht?

Beispielsweise passiert es häufig, dass sie mit großen Augen vor ihren leeren Näpfen sitzen, ihre Lefzen lecken und offensichtlich um Essen betteln. Fülle ich ihre Näpfe auf, schnüffeln sie daran und legen sich schließlich schlafen.

Warum tun sie das? Vielleicht gibt es ihnen ein gutes Gefühl, zu wissen, dass sie essen könnten, wenn sie denn wollten. Der Napf bleibt manchmal stundenlang unberührt und erst nachts gegen 1 Uhr hört man es plötzlich schmatzen.

Manchmal sitze ich meinen Hunden gegenüber und mustere sie mit demselben Blick, mit dem sie mich ansehen. Aber egal, ob ich sie streichle, ihnen einen Snack gebe, sie hypnotisiere oder mit ihnen rausgehe – ich weiß einfach nicht, was sie von mir wollen.

Ihre Faulheit

Dass Finn und Chewbacca draußen wie die Schildkröten kriechen, habe ich ja bereits erwähnt. Aber auch sonst sind die Hunde im Allgemeinen eher faul. Bevor ich Finn adoptierte, las ich viel über seine Rasse. Normalerweise sind Chihuahuas treue, anhängliche, mutige und aktive Hunde.

Ich habe keine Ahnung, was für Exemplare ich hier bei mir zu Hause habe, aber als aktiv würde ich sie nicht bezeichnen. Jeder von ihnen hat pro Tag ungefähr eine „aktive“ halbe Stunde, in der er rennt, tobt und spielt. Aber über diese Zeit hinaus ruhen sie fast nur. Einzig und allein für Intelligenzspiele, Kopf- und Suchübungen kann ich sie motivieren.

Jeder Hund ist besonders und auf seine individuelle Art liebenswert. Wie ihre Besitzer haben auch unsere Hunde ihre Eigenarten und Macken, die sie auszeichnen. Und ich denke, ich spreche für jeden Hundebesitzer in Rostock, wenn ich sage: „Ich liebe meine Hunde so, wie sie sind.“

Von Denise Avellan