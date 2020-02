Depressiv, weil Medikament fehlte: Wie Patienten in MV unter Lieferengpässen leiden

Rostock

Bittere Pille für Patienten: In Mecklenburg-Vorpommern werden Medikamente knapp. Weil selbst gängige Schmerzmittel, Blutdrucksenker und Antibiotika nicht lieferbar sind, müssen Ärzte mitunter höher dosierte Alternativen verschreiben. „Es ist, als ob wir mit Kanonen auf Spatzen schießen“, beklagt Jörn von Campenhausen.

Der Allgemeinmediziner hat eine Praxis in Kröpelin (Kreis Rostock) und berichtet Alarmierendes: Immer öfter könne er Arzneien nicht verschreiben, weil diese nicht zu haben sind – je nach Präparat über Monate hinweg. Dabei gehe es keinesfalls um Exotisches. „Selbst die banalsten Medikamente sind nicht lieferbar“, so der Hausarzt. Die Folge: Er müsse täglich um die 20 Telefonate mit Apothekern führen, um adäquaten Ersatz für nicht Verfügbares aufzutreiben.

Rückfall in die Depression

Dramatisch sind die Folgen für jene, deren Medizin nahezu alternativlos ist. Beispiel Venlafaxin. Weil das Antidepressivum vergriffen war, seien mehrere seiner Patienten „zurück in eine schwere Depression gefallen“, schildert Thomas Maibaum, Hausarzt in Rostock und Vorstandsmitglied der Ärztekammer MV. Erst nach langer Recherche mit seinem Apotheker habe er Arzneien gefunden, die in ihrer chemischen Zusammensetzung und Wirkung der von Venlafaxin entsprechen.

Arzneimittel-Engpässe: Wieso werden Medikamente knapp und was hilft dagegen?

Engpässe gibt es auch bei Impfstoffen. Beispiel Shingrix. Das Präparat gegen Gürtelrose wird seit Mai 2019 von der Ständigen Impfkommission für Menschen ab 60 Jahren empfohlen, ist aber, wenn überhaupt, nur in geringen Mengen auf dem Markt. Das Problem: Patienten, die ihre erste Shingrix-Dosis erhalten haben, müssten die zweite spätestens sechs Monate danach bekommen, damit der Schutz wirkt. „Das klappt oft nicht“, beklagt Maibaum. So würden Kosten zulasten aller Kassenpatienten verursacht. „Und wir riskieren unnötig Nebenwirkungen bei den Geimpften.“

Geduldsprobe für Patienten

Dr. Dr. Georg Engel ist Präsident der Apothekerkammer MV. Quelle: ADAB

Die Lieferengpässe nehmen von Jahr zu Jahr zu, sagt Maibaum. Zum Leidwesen aller. Die einen müssten mit einem Mittel vorlieb nehmen, auf das sie nicht eingestellt sind, oder mehr Tabletten schlucken, weil ihr Präparat nicht in gewohnter Dosierung und Darreichungsform verfügbar ist. Der Rest brauche Geduld: Weil er seinen Patienten Änderungen bei Art oder Anwendung ihrer Arznei erklären müsse, müssten andere länger auf einen Termin warten.

Produktionsprobleme, Rohstoffmangel: Die Ursache für Engpässe sei oft schwer nachvollziehbar, sagt Georg Engel, Präsident der Landesapothekerkammer und Leiter der Uniklinik-Apotheke in Greifswald. Sie seien auch Folge des wirtschaftlichen Drucks auf die Pharmaindustrie. Um patentfreie Medikamente, sogenannte Generika, günstig herzustellen, haben die Konzerne die Produktion in Billiglohnländer wie Indien und China verlagert, in eine Handvoll Megafabriken. „Fällt eine aus, kann das kaum kompensiert werden“, sagt Engel.

Fehler bei der Einnahme

Schon jetzt ist der Markt angespannt: Allein für den Januar listet das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte 30 neue Lieferengpässe auf. Insgesamt sind aktuell 255 Medikamente nicht zu bekommen. Und Impfstoffe sind dabei noch nicht mitgezählt.

Das wirke sich besonders auf Ältere und chronisch Kranke aus, sagt Apotheker Engel. „Sie sind gewohnt, ihre Tabletten auf eine bestimmte Weise einzunehmen. Müssen sie plötzlich ein anderes Medikament nehmen, passieren Fehler.“

Lesen Sie auch den Kommentar zum Thema

Er fordert, dass es bei der Vergabe von Rabattverträgen nicht nur nach dem Preis, sondern auch dem Herstellungsstandort geht. Das könnte Konzerne langfristig dazu bewegen, wieder in Europa zu produzieren.

Ein Ziel, dass sich auch Bun­des­ge­sund­heits­mi­nis­ter Jens Spahn ( CDU) auf die Agenda für 2020 geschrieben hat. Außerdem will er, dass Be­hörden, sobald sich Engpässe abzeichnen, eine Vorratshaltung anordnen können. Pharmakonzerne sollen verpflichtet werden, Lieferprobleme rechtzeitig zu melden. Die SPD hatte daraufhin härtere Strafen für Hersteller gefordert, die Lieferverträge nicht einhalten.

Problem wächst Die Anzahl der nicht verfügbaren Rabattarzneimittel hat sich laut Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände von 4,7 Millionen Packungen im Jahr 2017 auf 9,3 Millionen Packungen im Jahr 2018 verdoppelt. Sobald ein Medikament seinen Patentschutz verliert, handeln gesetzliche Krankenkassen mit Pharmakonzernen Rabattverträge für wirkstoffgleiche Nachahmerarzneien (Generika) aus. Sie regeln, dass die Hersteller Preisnachlässe gewähren und im Gegenzug zu exklusiven Lieferanten der Kasse werden.

Von Antje Bernstein