Der CDU in MV fehlt der Biss zur Machtübernahme

Güstrow

Für einen Moment kam beim Parteitag der MV-CDU sogar richtige Wahlkampfstimmung auf, als Philipp Amthor vor einer linken Regulierungsrepublik a la Rot-Rot-Grün warnte. Da hüpfte das Parteiherz vor Glück. Amthor wäre wohl der stärkere Parteichef gewesen, war zu hören. Einer, der austeilt, auch wenn die Lobbyismus-Affäre mit Korruptionsvorwürfen nachwirkt. Brav kommt dagegen Michael Sack, der CDU-Spitzenkandidat zur Landtagswahl, daher. Wenn er da am Mikrofon blutarm der SPD den Kampf anzusagen glaubt, wirkt er wie ein Vater, der den schwanzwedelnden Familienhund ausschimpft.

Nein, die Landes-CDU ist noch nicht auf Kurs für eine Machtübernahme in der Staatskanzlei, die sie angeblich anstrebt. Themen fehlen. Innere Sicherheit oder Wirtschaft sind nicht neu, konkrete Rezepte liefert Sack nicht. Wie auch, wenn man selbst in der Regierung sitzt? Dass er die Schulen bei der Digitalisierung „in der Kreidezeit“ wähnt – ein typischer Sack. Verkopft und wirkungslos. Steinzeit hätte jeder verstanden. Nun ja. In der Kreidezeit herrschten übrigens fleischfressende Dinosaurier. Etwas mehr Biss wird die CDU ganz sicher brauchen, will sie auf Augenhöhe mit der SPD kommen.

Von Frank Pubantz