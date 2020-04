Der Frühling ist da! – So schön blüht es in MV

Rostock

Die Sonne scheint und die Temperaturen steigen. Der Frühling ist auch auf den Feldern und Wiesen zu sehen. Aber auch im heimischen Garten bestaunen die Menschen jetzt ihre Blumen. Wir wollten Ihre schönsten Schnappschüsse aus dem Frühling sehen.

Prachtvolle Blüten, sonnendurchflutete Blumen oder Bienen, die sich an die Arbeit machen. Unserer Leser haben uns eine Vielzahl an frühlingshaften Bildern geschickt. In einer Galerie zeigen wir eine Auswahl der schönsten Fotos.

Die Sonne scheint und die Temperaturen steigen. Auch die Blumen blühen immer mehr und verwandeln unsere Natur in ein Paradies für Tiere.

Sie machen auch schöne Bilder? Dann laden Sie uns diese gerne über das Online-Formular hoch. Wir veröffentlichen Sie gerne auf Facebook, Instagram, Twitter oder in der Zeitung. Hier können Sie ihre Bilder hochladen.

