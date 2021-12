Rostock

Der erste Frost und Schnee haben das Land bereits erreicht, kein Blatt hängt mehr am Baum, der Winter ist nicht mehr zu leugnen. Aber auf den Feldern grünt und blüht es munter weiter. Der Anblick erinnert oftmals an jungen Raps und weckt die Vorfreude auf den Frühling.

Bei dem winterlichen Grünteppich auf den Feldern handelt es sich um Zwischenfrüchte, die vor oder nach den Hauptfrüchten der Saison gedeihen. Diese Feldfrüchte sehen aber nicht nur schön aus, sondern übernehmen auch wichtige Aufgaben für Flora und Fauna.

Zwischenfrüchte als Multitasking-Helden im Ackerbau

Diese Feldfrüchte bereiten im Winter alles für einen bunt-blühenden und ertragreichen Sommer vor. „Die Zwischenfrüchte bedecken den Boden in der Leerlaufzeit zwischen Ernte und Neuaussaat im Frühjahr. Sie binden und speichern Stickstoff als Pflanzennährstoff, so dass die Folgekultur ihn dann nutzen kann“, erklärt Broderstorfer Landwirt Jan-Hinrich Kühl zum Sinn und Zweck der Feldfrüchte.

Die Zwischenfrucht friere zwar schlussendlich im Winter kaputt, so der Landwirt, aber der Stickstoff bleibe der Folgekultur trotzdem erhalten. Zudem geben Zwischenfrüchte dem Boden mehr Struktur und sorgen für eine Regeneration des Feldbodens, so Kühl. „Sie sind wichtig für den Humusaufbau und für die Bodenfruchtbarkeit. Zwischenfrüchte können langfristig eine bessere Bodenbearbeitung ermöglichen und die Ertragfähigkeit des Bodens erhalten.“

Von der Stoppelsaat zu Tierfutter und Ernte

Bettina Schipke, Sprecherin des Bauernverbandes Mecklenburg-Vorpommern, erklärt, was es mit Sommer- und Winterzwischenfrüchten auf sich hat: „Winterzwischenfrüchte werden im Spätsommer angebaut. Im Frühjahr werden die winterharten Pflanzen als Tierfutter geerntet, zum Beispiel Futterroggen. Sommerzwischenfrüchte können auch im Winter auf der Fläche bleiben, abfrieren und als Mulchschicht die Fläche bedecken.“

Laut Schipke wird durch diese Bodenbedeckung nicht nur die Bodenstruktur verbessert, sondern auch das Nährstoffangebot für die Hauptkulturen durch Speicherungs- und Konservierungsprozesse aufgestockt. Wer also Feldfrüchte wie Winterraps oder Ölrettich zur Winterüberbrückung anbaut und so seinen Boden frisch hält, kann sich im Frühjahr über eine üppige Ernte von Kartoffeln, Mais und Co. freuen.

Die Stoppelsaat kommt als Verfahren hier am häufigsten zum Einsatz, so Schipke: „Dabei werden die Zwischenfrüchte nach einer Hauptfrucht wie Körnergetreide oder Frühkartoffeln in einen mehr oder weniger tief bearbeiteten Boden – teilweise mit Strohresten oder -stoppeln auf der Bodenoberfläche – ausgesät.“

Aber es ist auch Vorsicht geboten beim Zwischenfruchtanbau und es gibt auch einen Nachteil zu beachten: „Zwischenfrüchte können auch Fruchtfolgekrankheiten übertragen. Deshalb ist es wichtig, gut zu überlegen, welche Feldfrucht man anbauen will. Man sollte zum Beispiel keinen Senf in Rapsfruchtfolgen anbauen“, so Jan-Hinrich Kühl.

Zwischenfrüchte auf den Feldern in MV bestaunen

Diese grüne Wohltat für Boden, Folgefrucht und wildlebende Tiere ist derzeit beispielsweise auf den Feldern bei Wahrstorf in Pölchow (Landkreis Rostock) noch bis zum Frühlingsbeginn zu bestaunen, dann werden die Zwischenfrüchte untergepflügt. Auch bei Hagebök (Landkreis Nordwestmecklenburg) gibt es einen Blick auf ein blühendes Feld zu erhaschen.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir haben hier 20 Hektar mit Zwischenfrüchten angebaut“, sagt Ines van den Berg-Redepenning, Landwirtin bei Pölchow. „Sie sind für den Humusaufbau und für die Bodenerhaltung definitiv von Vorteil. Außerdem gibt es dafür Greening-Punkte“, bestätigt sie die Vorteile des Zwischenfruchtanbaus. Mithilfe von Greening-Punkten können Landwirte Förderungen erhalten.

Wer also dem Winter mal entkommen und die Vorfreude auf den Frühling wecken möchte, kann den Grünteppich auf den Feldern zwischenzeitlich genießen.

Von Caroline Bothe