Stralsund/Schwerin

Die Entscheidung des Landes, ausschließlich Bürgern aus MV den Urlaub im eigenen Land seit vergangenem Freitag zu ermöglichen, hat im Vorfeld und auch jetzt, da die Betriebe ihre Geschäfte aufnehmen könnten, Kritik bei vielen Lesern hervorgerufen. Für viele Touristiker lohnt das Geschäft mit den Einheimischen nicht, sie öffnen ihre Türen später, wenn auswärtige Gäste wieder einreisen dürfen.

Dazu geäußert hat sich das Stralsunder Hotelierspaar Siegbert und Evelyn Peiß: Peiß nennt den Tourismusstart des Landes ein „Fiasko“ und einen „totalen Flop“. OZ-Leserin Jana Ruch sagt: „Wenn die Landesregierung am 27. Mai beschließt, dass wir am 28. Mai Urlaub im eigenen Land machen dürfen, muss sich ja keiner wundern.“ Stefan Zinkler setzt hinzu: „Manuela Schwesigs Saisonstart für ‚Landeskinder‘ ging in die Hose.“ Manuela Schmeißer fragt: „Warum sollten denn Einheimische ein Zimmer buchen, wenn sie abends wieder nach Hause fahren können?“

Ronny Wegener verrät, er wäre gerne nach MV gekommen, wenn er gedurft hätte, erkennt aber noch ein anderes Problem für sich: „Auch die Testzentren, welche in MV geplant sind, sind ein Fiasko. Was hat das mit Urlaub zu tun, wenn ich alle zwei bis drei Tage einen Test machen muss? Da fahre ich doch lieber in den Süden, zum Beispiel nach Kroatien, Italien, wo ich einmalig einen Schnelltest bei der Einreise benötige, danach aber meine Ruhe habe und das Meer genießen kann. Und das sage ich als treuer Ostseeurlauber, der sein Geld immer nach MV gebracht hat.“ Tom Karsten sekundiert: „Und das Problem ist ja, dass man für alles Mögliche einen Test braucht. Dass da einigen die Lust vergeht, kann ich gut verstehen.“ Von „Problem“ spricht auch Iris Jacobi: „Es sind zu wenige Testzentren, und die Leute haben keine Lust auf Wartezeiten vorm Testzentrum. Ich finde auch, ein Test ist ausreichend, wenn man anreist.“

„Im Sommer werden wir hier wieder von Touristen überrannt“

Andreas Hirr sagt noch: „Das ist doch nicht nur bei uns in MV so mit den Tests. Und mal davon abgesehen, wir finden es genauso bescheuert.“ Marten Kruller meint: „Aber es war doch über so viele Wochen eine Forderung beziehungsweise ein Plan der Dehoga, zuerst für MV, dann für den gesamten Bund zu öffnen.“ Marita Klein findet: „Im Sommer werden wir hier wieder von Touristen überrannt.“ Jetzt, so Klein, sei also noch Zeit zum Genießen. Freude am Tourismusauftakt komme nur bei den Touristen auf, sagt Heinz Wetterhahn. „Bei den Vermietern und Gastronomen tröstet noch das Geld. Für die große Menge der Leute ergibt sich nur Staub, Dreck, Lärm und Gedränge.“

„Die Zahlen sind gerade schön. Die Leute lassen es langsam angehen“

Anita Dreier-Menzi berichtet: „Wir wären diesen Sommer gerne wie üblich nach MV gekommen, aber da wir Schweizer ja Risikogebiet sind, und wer weiß, wann sich das ändert, bleiben wir halt hier. Sehr schade, da mein Mann aus MV kommt.“ Susan Ostmann vermutet hinter den niedrigen Buchungszahlen die sinkende Inzidenz im Land. „Die Zahlen sind gerade so schön. Die Leute lassen es langsam angehen, weil sie wollen, dass es so bleibt.“ Klaus Rothemann sieht noch einen anderen Grund in den verhaltenen Buchungszahlent: „Einige urlaubsreife Bürger haben schon festgestellt, dass sie sich den Urlaub nach Corona nicht mehr leisten können, weil nicht nur die Übernachtungspreise zum Teil stark gestiegen sind, sondern weil das Einkommen durch die coronabedingten politischen Maßnahmen und der daraus resultierende Kurzarbeit/Arbeitslosigkeit nicht mehr reicht. Oder sie verbringen ihren Urlaub woanders, weil ihnen das Preis-Leistungs-Verhältnis aus den Fugen geraten scheint.“

Von Juliane Lange