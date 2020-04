Schwerin

Das Wetter hat zu den neuen Freiheiten gepasst, und die Heimwerker und Gartenfreunde in Mecklenburg-Vorpommern nutzten ihren Vorsprung. Nach dreieinhalbwöchiger Zwangsschließung durften die Bau- und Gartenmärkte des Landes am Samstag wieder für alle öffnen. Damit endet für diese Handelssparte die wegen der Corona-Epidemie verhängte Kundensperre früher als für andere Einzelhändler, die erst von Montag an ihre Geschäfte wieder öffnen dürfen.

Große Warteschlangen gab es in den Geschäften allerdings nicht. Die Kunden nutzten dennoch das gute Wetter, um sich mit Pflanzen und Arbeitsmaterialien einzudecken. Mitarbeiter sprachen von einem relativ normalen Samstagsbetrieb.

Warenhäuser weiterhin geschlossen

Warenhäuser mit einer Verkaufsfläche von mehr als 800 Quadratmetern müssen aber auch weiterhin geschlossen bleiben. Das Oberverwaltungsgericht ( OVG) in Greifswald lehnte bereits am Freitagabend einen Eilantrag ab, mit dem ein Warenhaus-Konzern unter anderem seine Häuser in Rostock und Wismar von Montag an wieder öffnen wollte. Der Konzern müsse zwar empfindliche Eingriffe in seine Rechte hinnehmen, die auch zu massiven Einkommenseinbußen führten, teilte das OVG mit. Doch der Gesundheitsschutz, insbesondere die Verlangsamung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus, rechtfertige derart einschneidende Maßnahmen. Ein Verdacht auf eine Verletzung des Grundrechts auf Gleichbehandlung liege nicht vor.

Leicht steigende Infektionszahlen

Die Anzahl der Corona-Infektionen in Mecklenburg-Vorpommern ist unterdessen weiter leicht gestiegen. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) und das Gesundheitsministerium mitteilten, gab es im Vergleich zum Vortag fünf bestätigte Neuinfektionen. Damit stieg die Gesamtzahl bis Samstag (16.00 Uhr) auf 649. Eine 75-Jährige, die unter chronischen Vorerkrankungen gelitten habe und an der Lungenkrankheit Covid-19 laborierte, starb der Mitteilung zufolge. Somit erhöhte sich die Zahl der Sterbefälle im Land auf 15.Landesweit müssen oder mussten 91 Menschen in Kliniken behandelt werden, 16 von ihnen auf einer Intensivstation, wie es weiter hieß. Schätzungen des Robert Koch-Instituts zufolge gelten im Nordosten 457 Menschen als von der Covid-19-Erkrankung genesen.

Gehaltsverzicht bei Politikern?

Die Linksfraktion im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern will auf die nächste Erhöhung der Abgeordneten-Diäten verzichten. Aufgrund der erheblichen wirtschaftlichen Eintrübungen und drohenden Steuerausfälle wegen der Corona-Krise sei dieses Vorgehen geboten, sagte die Fraktionsvorsitzende Simone Oldenburg in einer Pressemitteilung von Samstag: „Das wäre auch ein Zeichen der Solidarität, des politischen Anstandes und der Unterstützung.“

Auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) und die Mitglieder der Landesregierung sollten darüber nachdenken, ob „ebenfalls ein Verzicht auf die Erhöhung der Bezüge erfolgen kann“, sagte Oldenburg weiter: „Meine Fraktion wird mit diesem Thema zeitnah auf die Koalitionsfraktionen zukommen.“ Die Ministerpräsidentin forderte die Bevölkerung in einer Videobotschaft auch auf, grundsätzlich einen Mund-Nasen-Schutz in den verschiedenen Lebensbereichen zu tragen: „Er kann uns helfen, zu mehr Freiheiten, zu mehr sozialem Leben zu kommen und gleichzeitig uns besser zu schützen“, sagte Schwesig am Samstag. Vom 27. April an gilt im öffentlichen Nahverkehr eine Maskenpflicht.

Viele Hochzeiten verschoben

Dutzende Paare haben in Zeiten der Corona-Krise ihre Termine bei den Standesämtern verschoben. In der Landeshauptstadt Schwerin wurden mehr als 15 Eheschließungen verschoben oder abgesagt, die bis Ende Juni geplant waren, wie die Stadt auf Anfrage mitteilte. In Rostock wurden allein in den ersten April-Tagen 21 von 37 Eheschließungen abgesagt, hieß es. In Stralsund wurden Angaben der Stadt zufolge bislang mehr als 15 Termine abgesagt, die bis Mai geplant waren.Die meisten Absagen seien durch das Einreiseverbot nach Mecklenburg-Vorpommern begründet. In Wismar haben bislang vier Paare ihre Hochzeit verschoben, in Neubrandenburg waren es etwa zehn, in Greifswald drei, wie die Städte mitteilten. Eheschließungen seien in den Städten weiterhin möglich, jedoch müsse auch hier der gebotene Mindestabstand eingehalten werde.

Unterstützung für polnische Pendler verlängert

Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern hat die Unterstützung für polnische Berufspendler bis zum 3. Mai verlängert. Wie die Staatskanzlei am Samstag mitteilte, wurde damit auf die Verlängerung der Quarantäne-Verordnung des polnischen Gesundheitsministeriums reagiert. „Bisher wurden 93 gestellte Anträge für 466 Beschäftigte und elf Angehörige mit insgesamt 290 355 Euro bewilligt. Davon sind 61 Tages- und 405 Wochenpendler“, sagten der parlamentarische Staatssekretär für Vorpommern, Patrick Dahlemann, und Wirtschafts-Staatssekretär Stefan Rudolph. Mit der jetzigen Verlängerung hätten sowohl die Betriebe als auch die polnischen Arbeitnehmer Planungssicherheit.

Von dpa/RND