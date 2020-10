Schwerin

So ein richtiger Wahlkampf, wie man ihn heutzutage kennt, kommt im Herbst 1990 in Mecklenburg-Vorpommern nicht in Gang. Vor genau 30 Jahren geht es bis zur ersten Landtagswahl ruhig und gesittet zu. Dann jedoch entwickelt sich ein richtiger Polit-Krimi: Start ist am Abend des 14. Oktober, kurz nachdem die Wahllokale schließen. Die OSTSEE-ZEITUNG titelt am Tag danach:

„Christdemokraten sind im Landtag die Nummer 1. CDU wird im Norden den Ministerpräsidenten stellen.“

Die Ergebnisse der Landtagswahl vom 14. Oktober 1990 in MV, OZ vom 15. Oktober 1990 Quelle: OZ

Am Wahlabend machen viele der künftigen Landtagsabgeordneten – in allen politischen Lagern – lange Gesichter: Die CDU gewinnt zwar deutlich mit 38,3 Prozent der Stimmen vor SPD (27,0), Linker Liste/ PDS (15,7) und FDP (5,5).

Die Bürgerbewegten im Land sind noch weniger erfreut. Sie erreichen zwar 9,3 Prozent und kommen über die Fünf-Prozent-Hürde. Aber da Bündnis 90 (2,2 Prozent), Neues Forum (2,9 Prozent) und Grüne (4,2 Prozent) – bar jeder Vernunft – getrennt angetreten sind, ziehen sie nicht in den Landtag ein. Dies hat enorme Folgen für die politischen Verhältnisse im Land und in ganz Deutschland.

Durch das Wahlergebnis ergibt sich für die Sitzverteilung im Landtag zunächst ein Patt: CDU (29) und FDP (4) haben gemeinsam 33 Sitze, SPD (21) und PDS (12) ebenfalls 33.

Die OSTSEE-ZEITUNG macht mit dieser Schlagzeile auf:

„ Landtag steht vor einer Pattsituation. Beeinflußt Parteiwechsel die Sitzverteilung?“

Pattsituation im neuen Landtag: Das CDU-FDP-Bündnis hat keine Mehrheit, OZ vom 16. Oktober 1990 Quelle: OZ

Tatsächlich regiert wenige Tage später eine schwarz-gelbe Koalition in Schwerin. Zuvor lehnt die CDU den Vorschlag der SPD ab, eine Große Koalition zu bilden. Denn die Christdemokraten haben schon am Tag nach der Wahl einen „Königsmacher“ in petto: Wolfgang Schulz, ehemaliger SPD-Fraktionsvorsitzender in der Rostocker Bürgerschaft. Er stand als SPD-Kandidat auf den Stimmzetteln im Wahlkreis Rostock II und wurde mit 30,5 Prozent direkt in den Landtag gewählt. Nur: Am Wahltag war er seit wenigen Wochen gar kein Mitglied der SPD mehr. Schulz zieht als fraktionsloser Abgeordneter ins Parlament ein – und sichert dann die Ein-Stimmen-Mehrheit für die CDU-FDP-Koalition. Aus den Reihen der SPD wird Schulz als „Überläufer“, der das Wählervertrauen missbraucht, heftig kritisiert.

Neun Tage nach der Landtagswahl titelt die OSTSEE-ZEITUNG:

„Die Würfel sind gefallen. Schulz stützt Koalition von CDU und FDP “

Ex-SPD-Kandidat Wolfgang Schulz verschafft der CDU-FDP-Koalition die Mehrheit, OZ vom 23. Oktober 1990. Quelle: OZ

Die knappe Mehrheit hält auch in den kommenden Monaten und Jahren. Schulz wird Bürgerbeauftragter in der Staatskanzlei, später dann parlamentarischer Staatssekretär und Mitglied in der CDU-Fraktion. Seine Entscheidung hat auch bundespolitische Bedeutung: Durch die drei Stimmen Mecklenburg-Vorpommerns bekommen die unionsgeführten Länder ab Oktober 1990 wieder eine Mehrheit im Bundesrat – 35 Stimmen gegenüber 33 Stimmen der SPD-geführten Länder.

Die Schweriner Koalition wählt am 27. Oktober 1990, keine zwei Wochen nach der Wahl, im Landtag den Greifswalder Hochschullehrer Alfred Gomolka (1942 – 2020, CDU) zum ersten Ministerpräsidenten von Mecklenburg-Vorpommern. Er erhält sogar 36 von 66 Stimmen. 29 Abgeordnete votieren gegen ihn, einer enthält sich.

In der Regierung besetzt die CDU sechs Minister-Posten, die FDP zwei. Sieben der acht Kabinettsmitglieder kommen aus MV. Georg Diederich ( CDU, Inneres), Bärbel Kleedehn ( CDU, Finanzen), Conrad-Michael Lehment ( FDP, Wirtschaft), Martin Brick ( CDU, Landwirtschaft), Petra Uhlmann ( CDU, Umwelt), Oswald Wutzke ( CDU, Kultus), Klaus Gollert ( FDP, Arbeit und Soziales) sowie Ulrich Born ( CDU, Justiz), der aus Bonn stammt.

Die Mitglieder der ersten Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern am 27. Oktober 1990 in Schwerin (v.l.): Klaus Gollert, Georg Diederich, Bärbel Kleedehn, Ulrich Born, Ministerpräsident Alfred Gomolka, Conrad-Michael Lehment, Petra Uhlmann, Martin Brick und Oswald Wutzke. Quelle: DPA

„ Landtag Mecklenburg-Vorpommern konstituierte sich. Kontroverser Disput endete mit Eklat“

So lautet die Schlagzeile der OSTSEE-ZEITUNG am 27. Oktober. Die SPD kritisiert, dass die schwarz-gelbe Koalition in der Sitzung mit ihrer Ein-Stimmen-Mehrheit wichtige Beschlüsse mit Verfassungsrang verabschiedet. Dies sollte nur mit einer Zweidrittelmehrheit möglich sein. Etwa beim vorläufigen Statut des Landes, das bis zum Beschluss einer Landesverfassung als Ersatzverfassung gelten wird. Die CDU-FDP-Koalition sieht das anders und lässt abstimmen. Daraufhin verlässt die SPD-Fraktion den Saal.

„ A. Gomolka Ministerpräsident – Schwerin Landeshauptstadt“

Alfred Gomolka (CDU) wird vom Landtag Mecklenburg-Vorpommerns zum Ministerpräsidenten gewählt, OZ vom 29. Oktober 1990. Quelle: OZ

So kurz und knapp titelt die OSTSEE-ZEITUNG am 29. Oktober 1990. Die Hauptstadtfrage wird eindeutiger geklärt: Für Schwerin entscheiden sich 40 der Abgeordneten, für Rostock 25, ein Parlamentarier enthält sich. Der vorausgegangene Streit um die Landeshauptstadt hat die Gemüter der Menschen zwischen Ostseeküste und Seenplatte mehr erhitzt als die Regierungsfrage: Rostock oder Schwerin – oder doch Güstrow in der Landesmitte?

Der Entscheidung geht ein mehrmonatiges Tauziehen in den drei Nordbezirken Rostock, Neubrandenburg und Schwerin voraus. Lange Zeit scheint alles auf das Wirtschaftszentrum an der Ostsee hinauszulaufen. Dann im August der Schock: Die 37 Kreise und kreisfreien Städte sprechen sich mehrheitlich für Schwerin aus. Das Votum erkennen die Rostock-Befürworter nicht an, fordern eine Volksbefragung zum Regierungssitz. Die Schwerin-Freunde schaffen da bereits Tatsachen. In der alten Residenzstadt richten sie Gebäude für Ministerien her, bereiten sogar das Schloss für die Landtagsabgeordneten vor.

Das macht Eindruck. Am 27. Oktober stimmen die Parlamentarier in dem Prunkbau endgültig über die Hauptstadt von MV ab. Schwerin macht das Rennen.

Alfred Gomolka führt erste Regierung von MV 507 Tage lang

507 Tage führt Alfred Gomolka die Regierungsgeschäfte in MV. In dieser Zeit müssen die Mecklenburger und Vorpommern nicht nur tiefgreifende Umwälzungen verkraften. Sie müssen auch ihre Identität in dem neuen Bindestrichland finden. „Ich hätte gern länger gemacht“, bekennt der Geografie-Professor später. Seine Partei hatte ihn im Streit um die Zukunft der Werften schon im März 1992 aus dem Amt gedrängt. Ein Vorwand, ist sich Gomolka damals sicher. Minister aus den eigenen Reihen hätten an seinem Stuhl gesägt.

SPD löst CDU 1998 als stärkste Kraft ab Berndt Seite (80, CDU), hat Alfred Gomolka 1992 als Regierungschef von MV abgelöst. Seite, der über die Bürgerbewegung Neues Forum 1990 zur CDU findet, ist gut sechs Jahre lang Ministerpräsident. Auch der promovierte Tierarzt hat mit einer Werftenkrise zu kämpfen, er übersteht sie 1996 aber mit einer Regierungsumbildung. 1998 verliert die Union die Landtagswahl. Den Weg in eine Große Koalition mit der SPD finden die Christdemokraten nicht. Das Misstrauen zwischen beiden Parteien macht 1998 den Weg frei zum bundesweit ersten Bündnis zwischen SPD und PDS/Linke. Acht Jahre lang steht Harald Ringstorff (81), der erste SPD-Regierungschef in MV, an der Spitze der rot-roten Koalition. Die hätte er 2006 weitergeführt, wenn ihm die Mehrheit von nur einer Stimme nicht zu unsicher gewesen wäre. Ringstorff wählt die sichere Mehrheit einer Großen Koalition mit der CDU als Partner.

Von Bernhard Schmidtbauer