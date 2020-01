„Der Schwimmunterricht in der Schule beginnt zu spät“

Rostock

Viele Kinder lernen heute zu spät oder gar nicht erst schwimmen – ein gesamtdeutscher Trend, der sich auch in MV zeigt. Nahezu 60 Prozent der Grundschüler im Land können nicht schwimmen. Der Grund ist in vielen Fällen derselbe: Es gibt immer weniger Schwimmbäderund damit auch weniger Vereinsangebote und Gelegenheiten für Schwimmstunden in der Grundschule. Die Debatte ist nicht neu, und doch erregt sie immer wieder aufs Neue die Gemüter vieler OZ-Leser, unter ihnen zahlreiche Eltern.

Jasmine Adametwa schreibt: „Ich selbst habe meinen Kindern das Schwimmen beigebracht, so wie mir meine Eltern auch. Der Schwimmunterricht in der Schule beginnt erst in der dritten Klasse. Das finde ich zu spät.“ Doris Fuchs meint: „Erst in der Schule schwimmen zu lernen, finde ich persönlich zu spät. Das sollte schon im Kindergartenalter stattfinden.“ René Schulzemerkt an: „Früher gehörte das ganz normal zur Ausbildung in der Schule. Zeiten ändern sich?!“ Stephanie Bothplädiert dafür, schwimmen als Unterrichtsfach wieder aufzunehmen. Katrin Jordangibt zu bedenken: „Ich als Elternteil sollte auch selbst dafür sorgen, dass mein Kind schwimmen lernt. Warum soll die Kita oder die Schule dafür sorgen? Bei uns gab es Schulschwimmen, ja, aber meine Kinder konnten zu dem Zeitpunkt schon schwimmen, da ich es ihnen ab dem vierten Lebensjahr beigebracht habe.“

Carmen Meyer hat wenig Verständnis für die „jammernden Deutschen“, wie sie notiert. Sie fragt in die Runde: „Wie lange geht im Schnitt eine Badesaison in MV im Sommer?“ und schiebt, ohne die Antwort abzuwarten, hinterher: „Selbst mal den Kids etwas beibringen. Das geht übrigens auch in den zahlreichen Binnenseen im Land oder in der Ostsee.“ Genauso sieht es Marcel Krause: „Hier ist einzig und allein die Familie gefragt. Was soll denn die Schule daran ändern?! So ein Schwachsinn. Wenn ich mich um meine Kinder nicht gescheit kümmern kann und ihnen nicht die essenziellen Dinge des Lebens beibringen kann, dann sollte ich mir vielleicht besser überlegen, ob ich überhaupt welche bekomme.“ René Wessel erwidert: „Die Eltern sind nur zum Teil verantwortlich. Wie sollen die Kids schwimmen lernen, wenn die Stadtoberhäupter die Hallen schließen? Da sind auch die Politiker mit im Boot. Mal besser recherchieren.“ Und Christian Hogefügt dazu an: „Wenn man arbeitet, ist es mit der Zeit ziemlich schwer. In der Stadt mag man es ja schaffen, aber wenn man auf dem Dorf wohnt, ist es fast nicht zu schaffen.“

Von Juliane Lange