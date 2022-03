„Der Zauberberg“ am Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin: Wozu überhaupt leben?

Schwerin

Krankheit und Tod. Sinnlosigkeit. Und Krieg. Aber zugleich auch Humor, Satire, Groteske. Je älter Thomas Manns Roman „Der Zauberberg“ von 1924 wird, umso weniger wird man dabei an das Schweizerische Davos oder an einige im Buch beiläufig karikierte Zeitgenossen wie Gerhart Hauptmann oder Georg Lukacs denken. Ein Lungensanatorium als abgeschlossener Schauplatz des Geschehens, das mag während der Corona-Krise dazu geführt haben, dass der Stoff neuerdings landauf, landab an deutschen Bühnen herauskommt. Jeweils in eigener Textversion, versteht sich.

In Schwerin, wo „Der Zauberberg“ am Samstag im Großen Haus mit sechs Schauspielern drei Stunden lang (mit Pause) im Bühnenbild von Wolf Gutjahr seine erfolgreiche Premiere erlebte, präsentierte Regisseur Sascha Hawemann vor covidgerecht maskiertem Publikum seine Bühnenfassung.

Russlandbezüge wurden nicht extra eingearbeitet

Und obwohl das Projekt seit mehr als einem Jahr in Vorbereitung war, zeigt sich, dass „Der Zauberberg“, jener Abgesang auf alte Ideologien, auch das Stück zur jüngsten „Zeitenwende“ ist, von der seit Beginn des Ukraine-Krieges alle europäischen Staatschefs unisono reden. Dazu bedurfte es keiner vordergründigen Aktualisierung auf der Bühne: Vor der Premiere wurde Journalisten ausdrücklich mitgeteilt, dass vorhandene Bezüge zu Russland nicht zusätzlich eingearbeitet worden sind.

Düstere Inszenierung: „Der Zauberberg" am Mecklenburgischen Staatstheater (hier mit Oscar Hoppe, Laura Fouquet, Robert Höller und Marko Dyrlich, v.l.) Quelle: Silke Winkler

Das Spiel beginnt atemlos: Hastig und nervös bis genervt, permanent verunsichert und demonstrativ selbstbewusst zugleich, so schleudern die Figuren ihre Sätze aus sich heraus, ohne sonderlich zu unterscheiden, zwischen zutiefst Banalem und paradox Tiefsinnigem. Ein Dauer-Feuerwerk an Text. Aber nicht aus quantitativen Gründen ist es unmöglich, die 1000 Romanseiten in drei Stunden aufzuführen.

Brachial direkt und gnadenloses Slapstick

Wenn der Erzähler des Romans wegfällt, der das Ganze als ironisch distanzierter Zeremonienmeister dem Publikum präsentiert, dann wird die Sache brachial direkt. In diesem Fall sehr grotesk, dabei gnadenlos Slapstick-Mittel verwendend. Und lange essayistische Passagen, die den Kern des Romans ausmachen, ergießen sich, gekürzt, aber immer noch ausgiebig als wildes Gedankengewitter in eine chaotisch-verwirrende Geistesstimmung hoch da droben auf dem Zauberberge.

Dort ist ein kettenrauchender Direktor des Lungensanatoriums (Frank Wiegard als Professor Behrens) der dynamische Manager des Klinikalltags, der die Patienten für seine Geschäftsinteressen manipuliert. Ein vor dem Urteil des Fieberthermometers angstschlotternder Offizier (Marko Dyrlich als kraftvoller Joachim Ziemßen) sehnt sich nach dem Leben da draußen. Aber wie soll hier, in abgehobener Höhe, eine Hauptfigur wie Hans Castorp zurechtkommen: frisch absolvierter Schiffbauingenieur, Grünschnabel und Simpel, mittelmäßiger Tor, der, wie er wiederholt beteuert, für die Arbeit nicht gemacht ist. Seine Wanderjahre (Thomas Manns Roman ist nebenbei auch Persiflage auf den Bildungsroman) reichen nur bis in dieses Sanatorium „Berghof“, wo er jedoch statt der geplanten drei Wochen sieben Jahre festsitzt und, als vorher Gesunder, auf seine Krankheit den allergrößten Wert legt.

Alberne dieser Welt mündet in düsteres Schlussbild

Die Inszenierung hat sein Festhängen auf eine Liebesbeziehung zur geheimnisvollen russischen Madame Chauchat (Jennifer Sabel) zugespitzt: Sie verlässt das Sanatorium, er wartet jahrelang auf sie. Und während er wartet, wird er von den zwei gegensätzlichen Ideologen Settembrini (Oscar Hoppe) und Naphta (Laura Fouquet) von beiden Seiten heftig agitiert: mit Illusionen eines angestaubten Liberalismus des 19. Jahrhunderts und der gefährlichen Verführung frühtotalitärer Wahnvorstellungen.

Dieser entrückte Zauberberg, auf dem die Umwertung aller Werte durchgespielt und der Sinn eines menschlichen Lebens immer fraglicher wird, erweist sich ihrerseits als Modell unserer Welt. Man mag an das reiche Europa denken, wo sich mit dem Blick herab aufs Elend der restlichen Welt trefflich moralisieren lässt. Im Verlauf der Aufführung verliert das Paradoxe, Groteske und auch Alberne dieser Welt immer mehr ihre Lustigkeit und mündet in ein düsteres Schlussbild per Videoeinspielung: Krieg, Naturkatastrophen, Zerstörung des Planeten.

