Seit Donnerstag gilt in den meisten Freizeitbereichen in MV 2G plus: Zugang haben nur noch Geimpfte und Genesene, die zusätzlich getestet sind – etwa in Restaurants, Hotels, Fitnessstudios oder Kinos. Die OZ hat sich im Land umgehört, wie Gäste und Betreiber reagieren – und ist dabei auf viel Unmut gestoßen.