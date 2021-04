Schwerin

Till Backhaus (SPD, 62) ist derzeit Kopf der Umweltministerkonferenz in Deutschland, quasi der Impulsgeber aller Umwelt-Ressortchefs. Im OZ-Gespräch erzählt der MV-Minister für Landwirtschaft und Umwelt, wie er Klimaschutz und Ökologisierung vorantreiben möchte.

Herr Backhaus, Sie sind gerade Vorsitzender der Umweltministerkonferenz in Deutschland. Was sind Ihre Schwerpunkte?

Till Backhaus: Wir als Land wollen eine gemeinsame europäische Agrarpolitik. Lenkung des Prinzips: öffentliches Geld für öffentliche Leistungen. Ein Paradigmenwechsel, der deutlich die Handschrift MVs trägt. Ab 2023 werden stufenweise bis zu 47 Prozent der EU-Gelder für die Landwirtschaft für Umweltmaßnahmen einzusetzen sein: Klimaschutz, Artenschutz, sauberes Wasser.

Unser Planet ist in großer Gefahr

Dafür haben Sie viel Gegenwind von Landwirten bekommen. Warum ist es trotzdem wichtig?

Die breite Masse der Gesellschaft möchte eine andere Landwirtschaft. Unser Planet Erde ist in großer Gefahr. Nach Corona werden die Themen wiederkommen. Wie gehen wir mit unserer Mutter Erde um? Wenn es uns nicht gelingt, Veränderungen herbeizuführen, werden andere Generationen in dieser Form nicht mehr auf der Erde leben können. Für mich ist klar: Die Landwirtschaft kann und wird Teil der Lösung sein. Wir müssen weg von pauschalen Ausgleichszahlungen hin zu leistungsorientierten Parametern. Da sind wir einen entscheidenden Schritt vorangekommen. Es geht um viel Geld, in Deutschland um sechs Milliarden Euro pro Jahr. Davon 4,2 Milliarden direkt für die Landwirtschaft. Das andere für den ländlichen Raum.

Was muss ein Landwirt künftig tun, um an das Geld zu kommen? Was darf er nicht?

Der Landwirt muss verpflichtend drei Prozent der Flächen, die er bewirtschaftet, stilllegen. Er muss eine breitere Fruchtfolge bei Kulturen anbauen, zum Beispiel Eiweißpflanzen. Sonst bekommt er weniger Geld. Ebenso, wenn er Grünland nicht extensiv bewirtschaftet. Wenn er keine Blühwiese anlegt. Wenn er solche Maßnahmen nicht umsetzt, bekommt er 47 Prozent seines Geldes von der EU nicht mehr. Ökologischer Landbau gehört auch dazu; als Garant für Klimaschutz, Artenvielfalt und sauberes Wasser.

Es braucht einen neuen Gesellschaftsvertrag mit den Landwirten

Ich plädiere auch für Prämien für Schafe, Ziegen und Mutterkühe. Die wird es wieder geben. Pro Schaf 30 Euro und pro Mutterkuh 60 Euro. Das rechnet sich sonst nicht, wenn wir da nicht helfen. An jeder Kuh, an jedem Fladen hängen über 1000 Arten, das ist wissenschaftlich bewiesen. Wenn wir diese Tiere nicht mehr auf der Wiese haben, werden wir bei Artenvielfalt und Öko-System weitere Probleme kriegen.

Was ist mit dem Bauern, der die Monokultur Mais anbaut?

Auch dieser Bauer muss in die breitere Fruchtfolge kommen, sonst fließt das Geld nicht. Heute bekommt er pauschal 270 Euro pro Hektar. Dann also nur noch 130. Damit wird er sich gut überlegen, was er macht. Ein Landwirt lebt von seinem Boden, von natürlichen Ressourcen. Wir müssen die Ökologisierung weiter vorantreiben. Wir alle sind Teil des Ökosystems. Ich freue mich, dass wir eine breite Diskussion darüber haben: Menschen wollen wissen, wo ihre Lebensmittel herkommen. Sie sind bereit, dafür zu bezahlen, wenn mit den Tieren und Pflanzen gut umgegangen wird, die Artenvielfalt geschützt und das Wasser sauber gehalten wird. Das ist die Chance für einen neuen Gesellschaftsvertrag zwischen Landwirtschaft und Verbrauchern. Im ökologischen Landbau hat MV die Schwelle von 14 Prozent überschritten. Platz zwei in Deutschland.

Sie fordern mehr Einsatz für sauberes Wasser. Wie?

Wir haben hier im Land seit Jahren an einer Allianz für sauberes Wasser gearbeitet. Wasser ist das wichtigste Lebensmittel auf dieser Erde. Wir brauchen für das Thema eine nationale Strategie. Dazu müssen wir das Wasserrückhaltevermögen in der Fläche erhöhen, um dem Klimawandel zu begegnen. Zum Beispiel durch Sölle oder Staustufen. Wasser, das vom Himmel fällt, dürfen wir nicht in die Ostsee abfließen lassen. Wir müssen mit dieser Ressource sparsam umgehen, das Grundwasser schonen. Und: Medikamente von Mensch und Tier oder Dünger gehören nicht ins Wasser.

Diskussion um Dünger „eine Milchmädchen-Rechnung“

Sie haben im Vorjahr vorgestellt, wie Düngemengen auf einzelne Äckern besser erfasst werden. Da gab es enormen Widerstand von Landwirten. Wie sind die Erfahrungen bisher?

Der Grundsatz beim Düngen, der jetzt gilt: Wir können nur so viele Nährstoffe ausbringen, wir von den Pflanzen aufgenommen werden. Damit Nitrat nicht in das Wasser gelangt. Wir haben über 500 Messstellen im Land. Wir haben Ist-Daten von 2013 bis 2017, die Mengen an Dünger, die Bauern auf die Felder gebracht haben. Das Problem der Bauern: Sie dürfen weniger düngen, vor allem in bereits stark belasteten Gebieten. Sie sagen: Damit sind keine hohen Erträge mehr möglich. Für mich ist das eine Milchmädchen-Rechnung. Denn die Kosten, die wir als Allgemeinheit alle zusammen zu tragen haben, wenn das Grundwasser nicht benutzbar ist, werden ein Vielfaches höher sein. Die Diskussion hat sich mittlerweile versachlicht. Alle Betriebe sollen jetzt ihre Düngedaten von 2018 bis 2020 vorlegen. Wir wollen genau wissen, wo die Nährstoffe herkommen.

Zur Person Till Backhaus ​ist seit 1998 Landwirtschaftsminister in MV, seit 2007 auch für Umwelt. Er wurde 1959 in Neuhaus/Elbe geboren. Backhaus ​studierte von 1980 bis 1985 an der Universität Rostock Landwirtschaft (Promotion 2001) und war zu DDR-Zeiten unter anderem Abteilungsleiter in einer Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft (LPG). Er war 1990 Mitglied der Volkskammer der DDR und sitzt seither im Landtag MV. Seit 1990 gehört er der SPD an. Seit 2012 ​ist Backhaus verheiratet mit Frau Ivonne, der früheren Miss Ostdeutschland und Rapsblütenkönigin des Landes. Beide haben zusammen einen Sohn (9) und eine Tochter (5).

Thema Wald. Sie haben ein Waldprogramm seit 2016, wollen pro Jahr 1000 Hektar neu anpflanzen, reißen dieses Ziel aber immer wieder. MV ist in Bezug zur Fläche das Bundesland mit dem geringsten Waldanteil. Was tun?

Auch das Thema haben wir in die Umweltministerkonferenz gebracht. Ich möchte, dass die Ökosystemleistungen unserer Wälder verbessert werden. Probleme: Wer Wald neu bilden will, muss Fläche haben. Ehe man Ertrag aus dem Wald bekommt, dauert es 50, 60 Jahre. Wir brauchen also neue Anreizsysteme in Deutschland, wie wir Ökosystemleistungen besser bewerten. Derzeit schaffen wir unser Ziel 1000 Hektar nicht und reißen die Klimaschutzziele.

Wald: Wir wollen andere Bundesländer überholen

Von unseren landeseigenen Flächen, 87000 Hektar, werden nun pro Jahr ein Prozent rausgehen, rund 900 Hektar. Für Aufforstung, Flächen für Renaturierung unserer Moore und Vergrößerung des Wasserrückhaltevermögens.

Ein weiter Weg zu mehr Wald.

Wir sind jetzt bei 24,2 Prozent Waldfläche und bauen aus. Das nächste Bundesland ist Niedersachsen mit 25,3 Prozent. Dann kommt Nordrhein-Westfalen mit 26,7. Mein Ziel wäre, in der nächsten Legislaturperiode diese beiden Länder zu überholen.

Warum sollten Landwirte Ackerflächen in Wald umwandeln? Was haben die davon?

Wir wollen helfen. Zum Beispiel über ein Förderprogramm, das Anreize schafft, auf Streifen an Gewässern Bäume anzupflanzen. Wir werden weitere Anreize schaffen. Wer zum Beispiel seinen Wald sogar stilllegt, bekommt eine Prämie.Wo kommt das Geld her?Zu Jahresbeginn wurde die CO2-Steuer eingeführt, um zu belohnen, wer CO2 einspart. In diesem Jahr sind im Energie- und Klimafonds 42 Milliarden Euro. Der Agrar- und Forstbereich bekommt daraus nur 185 Millionen Euro. Aus meiner Sicht nicht fair. Es sollte mehr Geld für Ökosystemleistungen fließen, zum Beispiel die des Waldes. Wenn wir auf dieser Erde eine Milliarde Hektar mehr Wald hätten, wäre das Klimaschutz-Problem gelöst.

Acker-Ausverkauf: Viele Bauern wollen nur Kasse machen

Stichwort Acker. 2017 waren gut ein Drittel der landwirtschaftlichen Flächen in MV in Besitz branchenfremder Konzerne, 41 Prozent der Betriebe. Experten gehen davon aus, dass dies weiter zunimmt. Was tut das Land gegen den Flächen-Ausverkauf durch Heuschrecken?

Ich bin enttäuscht. Wir sind als Länder nur marginal in die Privatisierung von Flächen des Bundes einbezogen worden. Privatisierung von Grund und Boden ist für mich der Kardinalfehler. Wer Geld hat, kauft jetzt Boden.Sie wollten dagegen etwas tun. Das ist gescheitert. Ist Landespolitik hier machtlos?Einiges haben wir getan. Wir haben versucht, für die hier wirtschaftenden Betriebe die Weichen zu stellen. Viele Inhaber kommen jetzt in die Phase, in der sie sich fragen, was aus ihren Betrieben wird. Geben wir es an Kinder weiter, an andere Genossenschaftsmitglieder oder Mitglieder der GmbH? Oder wollen wir Kasse machen? Da überwiegt leider in der Regel: Kasse machen.

Müssen Sie da zuschauen?

Wir müssen leider zuschauen, weil wir kein scharfes Schwert haben. Ein Problem sind Share Deals. Hier werden ganze Unternehmen gekauft. Damit werden auch Grundstücksverkehrsgesetz und Grunderwerbssteuer umgangen. Der Staat wird auch noch betrogen. Das habe ich versucht im Bundesrat zu ändern. Bis heute gibt es keine Lösung, aber wir arbeiten daran. Ein Gesetz war fertig, ist aber gescheitert – und zwar am Bauernverband. Unsere Eckdaten waren: Ein Betrieb in MV darf maximal 1000 Hektar Eigentum haben. Es ist verpflichtend zu melden, wenn die Betriebe verkauft werden, damit wir gegebenenfalls ein Vorkaufsrecht ziehen. Und: Wir wollen bäuerlich geprägt Strukturen.

Der Bauernverband hat sich gegen Sie durchgesetzt?

Wir sind immer noch am Verhandeln. Ich konnte durchsetzen, dass wir auf Bundesebene eine Arbeitsgruppe haben. Ziel ist die Vermeidung von übermäßiger Bodenkonzentration. Das ist rechtlich sehr kompliziert. Ich habe mir an dem Thema die Zähne ausgebissen. Das geht nur mit dem Bund zusammen. Das Grundproblem ist die Verkaufspraxis des Bundes, die Privatisierung.

Vor Jahren wurde Ihnen persönlich vorgeworfen, Sie unterstützten die Großstrukturen im Bauernverband. Der wendet sich jetzt gegen Ihre Bemühungen?

Ich bin von einigen maßlos enttäuscht. Wenn der Bauernpräsident sagt, ich würde den Landwirten nicht gönnen, dass die jetzt ihre Betriebe verkaufen, um Kasse zu machen, dann sage ich: Man sollte wenigstens den Einheimischen und den eigenen Kindern die Möglichkeit geben, in die Betriebe einzusteigen. In der Wende hatten einige das Glück, diese Betriebe zu übernehmen. Da haben wir geholfen. Man muss auch ein sauberes Gewissen behalten. Diese Leute werden zum Teil auch sehr einsam. Geld ist nicht alles im Leben.

MV hat gegen die Schweinepest vorgesorgt

Sie haben viele Baustellen im Ressort. Die Vogelgrippe ist vorbei?

Seit September sind wir damit beschäftigt. Jetzt ist der große Vogelzug durch. Wir haben gut 347000 Tiere töten müssen, kleine und große Bestände. Es gab 156 bekannte Fälle. Der letzte war vom 27. März bei Haus-, vom 30. März von Wildvögeln. Deshalb dürfen die Tiere jetzt wieder raus. Mir fällt da ein großer Stein vom Herzen. Der Gesamtschaden liegt allerdings bei fast 5,7 Millionen Euro.

Und die Afrikanische Schweinepest? Der Zaun hält?

Wir haben einen Zaun nach Polen gebaut, sind dafür ausgelacht worden. Heute nehme ich zur Kenntnis: Unser Zaun ist nachgeahmt worden, auch in Brandenburg. Für Sachsen und Brandenburg gibt es jetzt für den Zaun auch Geld aus Brüssel, weil es aktives Seuchengeschehen gibt. Das finde ich eine Schweinerei. MV hat vorgesorgt und bleibt auf den Kosten sitzen. Wir haben vieles getan: den Zaun gebaut, die Pürzelprämie ausgelobt. Wir hatten im Vorjahr den höchsten Abschuss von Wildschweinen mit 98000 Stück. Wir haben Fänge gebaut, Kadaver-Suchhunde ausgebildet, die in anderen Bundesländern unheimlich gut nachgefragt sind. Wir sind geflogen und haben die Wildschweinbestände digital gesucht. Wir haben noch 100 Kilometer Zaun zu liegen, falls wir einen zweiten Zaun brauchen. Toi, toi, toi, bis jetzt haben wir keinen Hinweis auf die Schweinepest. Aber: Polen ist völlig außer Kontrolle. Es rückt näher.

Sie sind dienstältester Minister in Deutschland, 22 Jahre. Was treibt Sie an, nach 2021 weiterzumachen?

Ich wusste, dass die Frage kommt. Ich habe meinen Sohn Richard gefragt, neun Jahre alt. Er hat drei Sachen gesagt, die fand ich cool. Erstens: Papa, du bist doch ein netter Mensch. Zweitens: Du kennst dich mit Tieren und Pflanzen hervorragend aus. Und die meisten Menschen im Land, die kennen dich und haben Vertrauen zu dir. Ich fühle mich noch in der Lage, arbeite immer noch kreativ, habe viele Ideen. Und ich fühle mich verpflichtet. Wie lange ich das mache, lasse ich offen.

Frank Pubantz