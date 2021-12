Klein Zastrow

Die Gemeinde Dersekow soll eine zweite Hausarztpraxis bekommen. Das bestätigte Dr. Uwe Kraatz, der gegenwärtig in Altentreptow und Griebenow praktiziert. Er hatte im Frühjahr 2021 im Dersekower Gutspächterhaus, in der DDR Jahrzehnte Schule, eine Praxis eröffnet. Allerdings fehlte ein Mietvertrag mit der Gemeinde für das stark sanierungsbedürftige Gebäude ohne behindertengerechten Zugang.

Dort hatte sein Vorgänger bis zum Ruhestand praktiziert. Ein regulärer Übergang kam nicht zustande. Das Gutshaus steht nun leer. Die Auseinandersetzungen um einen Mietvertrag wurden in der Gemeinde und ihrem Umland lebhaft debattiert, es gab Unterschriftensammlungen für einen Verbleib von Kraatz, der zwischenzeitlich in der Physiotherapiepraxis Sprechzeiten anbot. Die Gemeinde verfasste eine Stellungnahme, die im Internet nachlesbar ist. Inzwischen hat die aus Dersekow stammende Gitte Köhn ihre Facharztausbildung beendet.

Herrschaftlicher Sitz für neue Praxis

Die für die Hausarztpraxis mit Unterstützung der Agrar GmbH hergerichteten Räumen in der Geschwister-Scholl-Straße 8 in Dersekow wurden im September eröffnet. Diesen Standort hatte die Gemeinde auch Uwe Kraatz angeboten, der das aber ablehnte. Er will in Klein Zastrow, im früheren Herrenhaus seine neue internistische Hausarztpraxis eröffnen. Eine Adresse hat er dort schon. „Ich rechne im nächsten Jahr mit der Praxiseröffnung“, informiert er. Auch ein behindertengerechter Zugang soll geschaffen werden.

Für den Umbau eines Teils der Wohnung im Erdgeschoss und die Nutzung eines Raums im Kellergeschoss für die Praxis hat Kraatz beim dafür zuständigen Landkreis eine Baugenehmigung beantragt. Eine Adresse hat er dort schon. Die Gemeinde soll zum Umbau ihr Einverständnis erteilen. Das hat die Gemeindevertretung allerdings mit drei Neinstimmen bei drei Enthaltungen abgelehnt. Dafür war kein Volksvertreter. Als Argumente gegen das Einvernehmen wurden unter anderem die fehlende Barrierefreiheit und die Tatsache genannt, dass schon eine Hausarztpraxis in der Gemeinde besteht. Allerdings ist das Votum der Gemeindevertretung für den Kreis nicht bindend und kann von diesem ersetzt werden.

Von Eckhard Oberdörfer