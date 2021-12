Dersekow bekommt neuen Hort: Gemeinde will eine Million Euro investieren

Dersekow

Die Gemeinde bekommt einen neuen Hort. Das hat die Gemeindevertretung auf der vergangenen Sitzung einstimmig beschlossen. Eine erste Kostenschätzung geht von einer Vier-Millionen-Euro-Investition aus, wie Bürgermeister Robert Lossau (CDU) auf der Ratssitzung. Mit dem Beschluss kann ein Auftrag für weitere Planungsleistungen ausgelöst werden.

Sie sind die Voraussetzung, um Fördermittel zu beantragen. „Ohne diese müssten wir eine Miete nehmen, die sich kein Träger leisten kann.“ Lossau rechnet je nach Förderhöhe mit 400.000 bis eine Million Euro Eigenanteil der Gemeinde. Die Unterlagen für die Anträge sollen im August nächsten Jahres fertig sein Derzeit befindet sich der Hort im Gebäude der Grundschule „Lütte Nordlichter“, deren Träger das Amt Landhagen ist. Ende dieses Jahres beginnen die Arbeiten für die Errichtung eines neuen Gebäudes, informierte Lossau.

Alte Schule soll abgerissen werden

Im Frühjahr solle eine feierliche Grundsteinlegung mit Publikum stattfinden. Derzeit besuchen 180 Schüler die Bildungseinrichtung. Der jetzige Schulbau soll nach Fertigstellung des neuen Gebäudes abgerissen werden. Allerdings erst, wenn der neue Hort steht. Dersekow beantragt laut Beschluss die zwischenzeitliche Nutzung des Hauses für die Schülerbetreuung. Den Abriss sollen dann Amt und Gemeinde Dersekow finanzieren und außerdem die Nutzung der Fläche vertraglich regeln.

Die Abrisskosten sind in der Vier-Millionen-Euro-Investition enthalten. Ursprünglich wollte Dersekow das alte Gebäude übernehmen, so hatte es die Gemeindevertretung 2017 beschlossen. Die Entwicklung zum Gemeindezentrum, u. a. mit Seniorentreff, Arztpraxis, Friseur war geplant. Das ist Geschichte, denn das Sporthaus wurde zum Gemeindezentrum und für die Arztpraxis eine andere Lösung gefunden. Die Abgeordneten hatten auf ihrer Sitzung die Wahl:

Es gab Alternativideen

Der Abriss einer Etage und die Sanierung des Bestandsgebäudes war die Alternative. Die Kostenschätzung geht auch von zwei Millionen Euro aus. „Man muss die Folgekosten bedenken“, argumentierte Bürgermeisterstellvertreter Tom Puhl dagegen.

Die seien bei Neubauten erfahrungsgemäß geringer. „Es ist schade um das alte Gebäude“, unterstützte die Abgeordnete Nicole Schmidt „Aber ein Neubau ist nachhaltiger.“ Davon ist auch Robert Lossau überzeugt. Ein Interessent sei mit Visionen zur Nutzung des leer stehenden, denkmalgeschützten Gutspächterhauses, in der DDR zu ihm gekommen. In der DDR diente das Gebäude als Schule. Dabei ging es unter anderem um betreute Wohnungen in dem dringend sanierungsbedürftigen Haus. „ich habe mit ihm die Grundschule besucht“, erzählte er. Dort könnten Angebote für Senioren geschaffen werden, so die Idee. „Nach dem Besuch der Grundschule hatte er keine Visionen mehr“, so Lossau.

Von Philipp Schulz