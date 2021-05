Desaströses Mathe-Abi in MV: Selbst Lehrer scheiterten an Aufgaben

Rostock

Am 3. Mai wurde Paul Tornow 19 Jahre alt, einen Tag später schrieb er sein Mathe-Abitur. Der Schüler der Freien Schule Prerow sagt, dass er sich einen Monat lang intensiv auf den Mathe-Abschluss vorbereitet hätte. „Ich habe echt die Zeit vor dem Abitur durchgeackert.“ Meist allein, Home-Schooling. Über das Mathe-Ergebnis möchte Paul nicht viele Worte verlieren: „Es ist schade, dass es für die meisten Abiturienten in diesem Jahr so gelaufen ist, aber Hauptsache es ist vorbei.“ Abhaken sei angesagt.

Das Bildungsministerium MV hat am vergangenen Freitagabend verfügt, dass aufgrund der außergewöhnlich schlechten schriftlichen Mathe-Abitur-Ergebnisse in diesem Jahr die Arbeiten um zwei Notenpunkte aufgewertet werden. Heißt: Auf klassische Zensuren bezogen, wurden die Ergebnisse um eine Zwei-Drittel-Stufe aufgewertet: Wer eine glatte vier schrieb, kommt nun auf eine 3 minus.

Im Durchschnitt lagen die Notenpunkte in diesem Jahr bei 4,1 im Grundkurs (Note Vier minus) und 5,6 im Leistungskurs (Note Vier). Im vergangenen Jahr lagen die Werte noch bei 5,7 (Note Vier) beziehungsweise 8,4 (Note Drei).

Problem war eine neue Aufgabenstruktur

Jörg Seifert, Mathelehrer an einem Gymnasium und Vorsitzender des Philologenverbandes MV, erklärt, warum die Abiturienten in diesem Jahr so „desaströs“ abschnitten. „Es lag nicht daran, das die Schüler dümmer geworden sind, sondern hat mit einer neuen Aufgabenstruktur des Abiturs zu tun“, sagt der Pädagoge. Die Aufgaben seien nicht schwerer, aber wahnsinnig textlastig geworden.

Das heißt, die Schüler mussten zunächst umfangreiche Texte lesen, um die Aufgaben zu erfassen und zu analysieren. „Das kostet sehr viel Zeit.“ Zu viel Zeit. „Die Schüler haben schnell gespürt, dass sie unter Zeitdruck kommen, haben deshalb kaum gegessen und getrunken und sind kaum mal auf die Toilette gegangen.“

Zwar gab es einen 30-Minuten-Corona-Aufschlag, „ansonsten wären die Ergebnisse noch katastrophaler geworden“. Aber: Die Aufgabenkommission habe den Zeitfaktor unterschätzt. „Selbst Lehrer, die die Abi-Aufgaben mindestens in der Hälfte der Zeit, die den Schülern zur Verfügung steht, lösen können müssen, waren kaum in der Lage, ihre Lösungszeit einzuhalten“, verdeutlicht Seifert das Problem. Viele Schüler, auch gute, seien wegen dieses Zeitdrucks verzweifelt und nach der Prüfung deprimiert gewesen.

Schüler: ich fühlte mich alleingelassen

Chris Scharp, ebenfalls aus der Schule in Prerow, war seit September bis zu den Prüfungen zu Hause, da er aus gesundheitlichen Gründen dem zeitweiligen Präsenzunterricht fernblieb. „Ich habe mir alles selbst beibringen müssen“, berichtet er. „Ich fühlte mich alleingelassen.“ Die Aufgaben der Mathe-Prüfung seien in der Tat extrem umfangreich gewesen. Er habe es geradeso geschafft und sei erleichtert, dass alles hinter ihm liege. Jetzt wartet ein Wirtschaftsinformatikstudium. Dass es nun zwei Notenpunkte oben drauf gebe, hebe bei einigen den Durchschnitt an. Nun gut, immerhin.

Linke: Bildungsministerium hat versagt

Für Simone Oldenburg, Fraktionsvorsitzende der Linken im Schweriner Landtag, sind die schlechten Abi-Noten im Fach Mathematik auf das komplette Versagen im Bildungsministerium zurückzuführen. „Das Ministerium ist für die Auswahl der Prüfungsaufgaben verantwortlich. Diese enthielten in diesem Jahr Aufgabenstellungen, die nicht Bestandteil des Unterrichts waren.“ Auch der Landesschülerrat MV stellt fest, dass durch die Corona-Maßnahmen „die Stoffvermittlung und Prüfungsvorbereitung stark eingeschränkt waren“. Hinzu kam, dass die Abiturienten zum ersten Jahrgang zählten, die nach der neuen Abiturprüfungsverordnung ihren Abschluss ablegten. Deshalb war „eine Orientierung an vergangenen Abiturprüfungen während der Vorbereitung nicht möglich“, sagt Hanna Suhr vom Landesschülerrat.

15 Prozent legen „Nuller-Abi“ hin

Für Jürgen Seifert ist das alles unerfreulich. 15 Prozent der Abiturienten haben in diesem Jahr in Mathematik ein Nuller-Abitur hingelegt – das entspricht einer Note Sechs. „So eine erschreckend hohe Prozentzahl gab es noch nie“, sagt er. Die einmalige Punkteanhebung sei ein Zeichen von Schadensbegrenzung – Gerechtigkeit könne sie nicht bringen. „Wichtig ist, dass die Schüler nun nicht für etwas bestraft werden, für das sie nichts können.“

Im Bildungsministerium will man nun die ursprünglich für 2023 geplante (wissenschaftlich begleitete) Bewertung der neuen Abiturprüfungsverordnung auf dieses Jahr vorziehen. Außerdem soll es Mathe-Förderprogramme für die Oberstufe im kommenden Schuljahr geben. Für die beiden Abiturienten Paul und Chris aus Prerow ist das allerdings wohl kaum Trost.

Von Klaus Amberger