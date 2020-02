Deshalb gibt diese Unternehmerin aus MV ihren Leuten Sonderurlaub fürs Ehrenamt

Greifswald

„Wir Unternehmer müssen das gesellschaftliche Engagement befeuern“, fordert Melanie Rocksien-Riad. Ihre ausdrückliche Mimik lässt an Glaubwürdigkeit nichts vermissen, während sie dies formuliert. Die 42-jährige vierfache Mutter führt die Firma Interliving MMZ, eines der größten Einrichtungshäuser in Mecklenburg-Vorpommern mit Standorten in Greifswald, Stralsund, Neubrandenburg und Wolgast. Rund 100 Mitarbeiter sind dort beschäftigt.

Als erste Unternehmerin im Land will Frau Rocksien-Riad ihren Angestellten dabei auf die Sprünge helfen, sich ehrenamtlich zu engagieren. „Egal was, jeder bekommt dafür zwei Tage Sonderurlaub im Jahr“, sagt sie. Hinzu kommen 16 bezahlte Arbeitsstunden pro Jahr, für die ihre Mitarbeiter keine Entschuldigung bräuchten, falls sie zwar in der Firma nicht anwesend sind, dafür aber beispielsweise die Tafel oder die freiwillige Feuerwehr unterstützen.

Viele Mitarbeiter machen sich nun mehr Gedanken

Es gehe darum, etwas anzustoßen und ihre Leute dabei zu unterstützen, einen Teil ihrer Zeit sinnstiftend zu verbringen. Obwohl das Modell erst in diesem Jahr starten soll, nimmt das Thema Ehrenamt zurzeit viel Raum in den Gesprächen unter den Angestellten ein. „Viele, die mit diesem Bereich noch keine Berührung hatten, machen sich jetzt Gedanken darüber, was sie tun könnten.“

Ziel sei es, allen etwas vorzuschlagen. Wem nichts einfällt, für den solle eine Liste erarbeitet werden, auf der die Kollegen dann schauen können, ob nicht doch etwas zu ihnen passt. So hätten die Kollegen am Standort Wolgast bereits darüber diskutiert, sich bei der Wolgaster Tafel engagieren zu wollen.

„Einfach mehr Urlaubstage gewähren – das kann ja jeder“

Die Regelung ist Bestandteil mehrerer Veränderungen in den MMZ-Möbelhäusern, die zum Großteil längst eingeführt worden sind. Dazu gehören flexiblere Arbeitszeiten und das Aufbrechen eines starren und alten Rollendenkens am Arbeitsplatz. „Eine neue Urlaubsregelung war ich den Kollegen aber immer noch schuldig“, sagt Melanie Rocksien-Riad. „Einfach mehr Urlaubstage gewähren – das kann ja jeder.“

Sie habe sich deshalb für ein Kombimodell entschieden. Grundsätzlich gibt es nun mit steigender Betriebszugehörigkeit mehr Urlaub. Die Belohnung fürs Ehrenamt kommt obendrauf. Verschiedene Untersuchungen belegen, dass einmalige Effekte nur einen sehr kurzen positiven Einfluss auf die Mitarbeitermotivation haben. Wer mehr Gehalt oder Urlaub bekommt, fühlt sich in der Regel nach sechs Wochen wieder genauso gut oder schlecht motiviert wie zuvor.

Staatssekretär: „Unterstützung hat Vorbildwirkung.“

Die Chefin ist überzeugt, dass das ehrenamtliche Engagement in Mecklenburg-Vorpommern noch deutlich größer sein könnte, wenn andere Unternehmer ihrem Beispiel folgen würden. Zudem gewinne man den Kampf um die besten Mitarbeiter nur, „wenn wir ihnen Möglichkeiten bieten, sich zu verwirklichen. Eine sinnvolle Freizeitgestaltung ist für sie heute sehr wichtig.“

Gut die Hälfte der Menschen in Mecklenburg-Vorpommern ist ehrenamtlich aktiv – vom Schulförderverein bis zur freiwilligen Feuerwehr. Die Landesregierung unterstützt diese freiwillige Arbeit mit einer Ehrenamtsstiftung. Speziell für Vorpommern existiert zusätzlich Geld aus dem Vorpommern-Fonds, um die Arbeit ehrenamtlicher Initiativen zu unterstützen, wenn andere Fördermöglichkeiten nicht zur Verfügung stehen.

Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann ( SPD) lobt: „Viele Menschen sind in unserem Land ehrenamtlich aktiv. Ob in der Feuerwehr, dem Sportverein, im sozialen Bereich oder in der Kommunalpolitik. Eine entsprechende Unterstützung des Arbeitgebers in Form von Urlaubstagen hat richtige Vorbildwirkung.“

Ihr Vater verkaufte die ersten Sofas in einer Scheune

Melanie Rocksien-Riad ist seit Jahren im Bundesvorstand der Arbeiterwohlfahrt aktiv und hat als Mitarbeiterin eines SPD-Bundestagsabgeordneten in Berlin selbst Erfahrungen in der Politik gesammelt. Vor 15 Jahren stieg sie schließlich in das Möbelgeschäft ein, das ihr Vater in Vorpommern ab 1990 aufgebaut hat. Die ersten Schränke und Sofas verkaufte er in Zinnowitz noch in einer Scheune. Die Familie stammt von der Insel Usedom und war in der 50er-Jahren nach Herford ( Nordrhein-Westfalen) gezogen. Nach der Wende kehrte sie zurück.

Melanie Rocksien-Riad plant, sich auch selbst zu engagieren, entweder in der Obdachlosenhilfe oder bei einem Kindermittagstisch in der Region, der Kindern, die zu Hause keine warme Mahlzeit bekommen, etwas Warmes zu essen gibt.

