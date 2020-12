Deshalb wird die neue Mega-Brücke für Usedom dringend gebraucht

Wolgast

Nun bekommt auch Usedom seine Mega-Brücke: Alle Vorbereitungen für das 100-Millionen-Euro-Bauwerk sind getroffen, der Zeitplan steht – wenn es nun keine Klagen gegen das Projekt gibt, ist 2021 Baustart.

Und der ist überfällig. Lange Vorbereitungen, Klärungen mit Grundstückseigentümern und zuletzt Corona verzögerten den Beginn immer weiter. Läuft nun alles nach Plan, rollt der Verkehr in 42 Metern Höhe erstmals im Jahr 2026 – knapp 20 Jahre nachdem Rügen seine große Brücke bekam.

Anzeige

Lesen Sie auch: Gegen Stau-Chaos: Usedom bekommt neue Mega-Brücke

Verkehr wird um das Nadelöhr Wolgast geleitet

Usedom hat gerade im jüngsten Spätsommer und Herbst unter Mega-Staus gelitten, als Deutschland-Urlaub wegen Corona noch mehr im Trend war. Die neue Brücke kann einen großen Teil des Verkehrs-Chaos lösen.

Denn der Verkehr wird künftig um das Nadelöhr Wolgast geleitet und die Brücke ist so hoch, dass der Verkehr nicht mehr für Schiffspassagen unterbrochen werden muss.

Eingriff in die Natur, aber in Abwägung sinnvoll

Die neue Brücke ist auch ein großer Eingriff in die Natur, aber in der Abwägung besser als Jahrzehnte mit kilometerlangen Staus. Bemerkenswert: Nicht ein Brückenpfeiler muss ins Wasser gerammt werden. Das Bauwerk ist so konstruiert, dass das 300 Meter lange Brückenteil über dem Peenestrom frei schweben wird.

Allein lösen kann die neue Hochbrücke alle Usedomer Verkehrsprobleme allerdings nicht. Dazu sind weitere Konzepte, wie eine bessere Bahnanbindung oder kostenloser ÖPNV in den Seebädern, nötig. Doch ein Schlüsselprojekt scheint nun nach langem Warten tatsächlich wahr zu werden.

Von Alexander Loew