Details aus Intimleben: Rostocker Kindstötungs-Prozess hinter verschlossenen Türen

Rostock

Eine 26-jährige Rostockerin muss sich seit Dienstag wegen Kindstötung vor dem Rostocker Landgericht verantworten. Cindy P. brachte im Mai 2019 im Stadtteil Lichtenhagen nachts ein Baby neben einer Tischtennisplatte auf die Weltund legte es in Gebüsch am Straßenrand ab. Das Neugeborene starb an Unterkühlung, Passanten fanden es am darauffolgenden Tag.

Am ersten Verhandlungstag wurde Cindy P. vernommen. Das fand hinter geschlossenen Türen statt. Auf Antrag der Verteidigung schloss Richter Peter Goebels die Öffentlichkeit aus. Begründung: Schilderungen ihrer persönliche Lebensumstände seien „schutzwürdig“, zumal weil es auch um das Intimleben der Angeklagten geht.

Schwangerschaft verheimlicht

Die junge Frau verdrängte und verheimlichte ihre Schwangerschaft, auch vor ihren Eltern, die offenbar die wichtigsten Bezugspersonen für sie sind. Cindy P. hatte bereits ein Kind, einen fünfjährigen Jungen, den sie allein aufzog. Die Situation habe sie überfordert, heißt es in der Anklage.

Freunde und Eltern sagen aus

Am Donnerstag geht der Prozess weiter. Unter anderen sagen ihre Eltern aus und zwei Freunde – von denen einer möglicherweise der Vater des Baby ist. Auch für diese Zeugenanhörungen hat Verteidigern Katja Milewski den Ausschluss der Öffentlichkeit beantragt, die Entscheidung des Gerichts dazu steht noch aus.

Mehr zum Thema:

Von Gerald Kleine Wördemann