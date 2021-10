Deutlich höhere Bußgelder: Das sagen Autofahrer und Radler in MV dazu

Rostock

Verkehrssünder in Deutschland werden bald deutlich stärker zur Kasse gebeten: Vor allem die Strafen für Falschparken und zu schnelles Fahren steigen erheblich. Bei den Verkehrsteilnehmern in MV sorgen die Änderungen für durchwachsene Reaktionen: Manchen gehen die Erhöhungen zu weit – anderen nicht weit genug. Die OZ hat sich auf einem belebten Parkplatz bei Rostock umgehört.

„Prinzipiell sind die Erhöhungen nicht verkehrt“, meint Maxi Bellmann aus Gnoien (Landkreis Rostock). „Gerade die höheren Strafen für das unberechtigte Parken auf Behindertenparkplätzen ist in Ordnung. Viele stellen sich einfach so darauf.“

Lieber Knöllchen als Parkhaus

Andererseits hat Bellmann auch Verständnis für Falschparker: „In der Stadt gibt es oft zu wenige Parkplätze, da müsste man ins teure Parkhaus. Manche riskieren da lieber einen Strafzettel – das habe ich auch schon. Aber das ist jetzt vorbei“, sagt sie mit Blick auf die künftigen Bußgelder von bis zu 55 Euro.

Die höheren Strafen für Raser sieht das Ehepaar Bellmann dagegen nicht so recht ein: „Das ist eigentlich schon teuer genug, man muss ja nicht übertreiben. Da braucht der Staat wohl wieder Geld“, sagt Maxi und Ehemann Berko ergänzt: „Und am früheren Loch an der A 20 bei Tribsees wird das Geld dann wieder rausgeschmissen.“

Unfallzahlen sind nicht gestiegen

Auch Benjamin Kühl aus Stralsund hat den Verdacht, dass der Staat wohl seine Kassen füllen will: „Alles wird teurer. Die Politik ist selbst schuld, dass jetzt Geld fehlt: Durch das schlechte Corona-Management wurde zu viel ausgegeben.“ Auch Kühl ist dagegen, die Strafen für Raser zu erhöhen: „Die Unfallzahlen sind doch nicht gestiegen – da müssen doch auch die Strafen nicht steigen.“

Benjamin Kühl aus Stralsund Quelle: Axel Büssem

Beim Parken sieht Kühl ein, dass etwa Radfahrer durch höhere Strafen für Falschparker besser geschützt werden sollen. „Damit habe ich kein Problem. Aber an Stellen, wo man niemanden behindert oder gefährdet, muss es auch möglich sein, sein Auto für ein paar Minuten abzustellen, ohne gleich eine so hohe Strafe zu kassieren.

Rücksichtslos gegenüber Behinderten

Petra Kömmler und ihr Ehemann stehen auf einem Behindertenparkplatz. „Ich bin stark sehbehindert“, sagt Petra Kömmler auf dem Beifahrersitz. „Ich finde es vollkommen richtig, dass Falschparker auf Behindertenparkplätzen härter bestraft werden, die nehmen oft einfach keine Rücksicht. Neulich waren wir in Warnemünde und alle Behindertenparkplätze waren voll – aber niemand hatte einen Behindertenausweis.“

Ein Autofahrer aus Hamburg, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, ist manchmal mit dem Auto, manchmal auch mit dem Fahrrad unterwegs.. „Ich finde die höheren Bußgelder richtig, sowohl als Auto- als auch als Radfahrer.“

Riskant für Radfahrer

Vor allem die Strafen für Autofahrer, die Radwege zuparken, begrüßt er: „Gerade jetzt, wo die dunkle Jahreszeit beginnt, kann es schnell riskant für Radler werden“, sagt er auch mit Blick auf seien zehnjährigen Sohn. Der findet wiederum gut, dass Lkw künftig nur noch in Schrittgeschwindigkeit abbiegen dürfen, um Radfahrer in ihrem toten Winkel nicht zu gefährden.

Ein weiterer Mann, der anonym bleiben möchte, ist ebenfalls oft mit dem Rad unterwegs. Ihm gehen die Änderungen nicht weit genug: „Mein größtes Problem sind nicht zugeparkte Radwege, sondern dass Radler von vielen Autofahrern nicht als gleichberechtigt angesehen werden“, kritisiert der Rostocker. „Oft wird auf angeblich rücksichtlose Radfahrer geschimpft. Ich habe aber noch nie gehört, dass ein Radler einen Autofahrer totgefahren hat.“

Im Ausland deutlich teurer

Auch Robert Lieckfeldt aus Sanitz hätte sich noch höhere Strafen gewünscht: „In Nachbarländern ist es deutlich teurer. Ich bin oft beruflich in Dänemark unterwegs. Da kann sogar das Auto von Rasern konfisziert werden.“

Als Vater von Kindern würde er sich gerade in verkehrsberuhigten Zonen oder vor Schulen ein härteres Durchgreifen wünschen, sagt Lieckfeldt. Als Strafe könnte er sich vorstellen, dass ein gewisser Prozentsatz des Jahresgehalts fällig wird – ähnlich wie bei Tagessatz-Geldstrafen vor Gericht.

Immer auf die Autofahrer

Das Ehepaar von Mallek aus Waren an der Müritz, ist gegen die Verschärfungen. „Mich stört in erster Linie, dass immer zuerst die Autofahrer zur Kasse gebeten werden. Damit bin ich nicht einverstanden“, sagt Barbara von Mallek.

Ehepaar von Mallek aus Waren/Müritz Quelle: Axel Büssem

„Ich fahre immer vorschriftsgemäß, aber manchmal ist man eben unbewusst doch ein wenig schneller. Neulich bin ich mit zehn Kilometer pro Stunde zu viel auf der Autobahn geblitzt worden und musste bezahlen. Es würde doch reichen, erst bei 30 oder 40 km/h zu viel zu kassieren.“

Von Axel Büssem